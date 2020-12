Nowa Batwoman - plakat z superbohaterką z 2. sezonu

fot. The CW

2. sezon Batwoman ba bardzo się zmienić. Główną bohaterką tym razem będzie Ryan Wilder (Javicia Leslie), która zastąpi Kate Kane - ta natomiast zaginie w tajemniczych okolicznościach. Jest to związane z zaskakującą decyzją Ruby Rose o odejściu z serialu wraz z zakończeniem pierwszego sezonu.

Gdy Ryan odkrywa kostium Batwoman, nie wie, jak bardzo zmieni się jej życie. Widzi w nim szansę, by być silną i przestać być ofiarą. Miasto jednak w tym czasie wierzy, że oryginalna Batwoman uciekła w wyniku konfliktu z Jacobem Kanem. Każdy z bohaterów jednak wie, że to nieprawda i nie wie, co tak naprawdę się z nią stało. Organizacja FFS trzyma Gotham żelazną ręką, a fałszywy Bruce Wayne szykuje się do wprowadzenia jeszcze większego chaosu. Pojawia się czarny charakter zwana Safiyah (Shivaani Ghai), która snuje plany zemsty. Inni złoczyńcy również zaczynają panoszyć się w mieście. Ryan zaczyna zdawać sobie sprawę, co ten symbol Batwoman znaczy dla miasta i przeobraża się z zastępczyni superbohaterki w pełnoprawną wojowniczkę, która ma inne zasady niż Kate Kane.

Batwoman - premiera 2. sezonu odbędzie się w styczniu 2021 roku.