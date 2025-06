Chciała zostać Glindą w Wicked. Próbowała aż sześć razy

materiały prasowe

Wśród aktorek, które ubiegały się o rolę w filmie Jona M. Chu, jest Amanda Seyfried. Już wielokrotnie wspominała w wywiadach, że zagranie Glindy jest jednym z jej największych marzeń. W podcaście In the Envelope ponownie wspomniała o swoich przygotowań do przesłuchań.

- Ubiegałam się o Wicked sześć razy, bo chciałam, żeby to wyszło naprawdę dobrze. I kochałam to. Byłam zajęta. Ledwo miałam czas, by to zrobić, ale udało się.

Podczas przesłuchań do Wicked Amanda Seyfried była pochłonięta zdjęciami do miniserialu Zepsuta krew. Aktorka stwierdziła również, że bardzo podoba jej się etap przesłuchań - niezależnie od ostatecznego rezultatu. Traktuje to jako "układankę" oraz formę konkurencji z samej sobą. Dodała, że lubi czekać na feedback od reżysera castingu.

W 2021 roku ogłoszono, że to Ariana Grande i Cynthia Erivo zostały obsadzone w rolach głównych. Od tamtej pory Seyfried zachwalała produkcję, dodając, że jej dzieci notorycznie słuchają ścieżki dźwiękowej do tego filmu.

Wicked: Na dobre - zdjęcia, premiera

Kontynuacja kinowego hitu, Wicked: Na dobre, ma premierę zaplanowaną na 21 listopada 2025 roku.