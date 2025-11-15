Nowa Buffy to kontynuacja serialu. Reżyserka składa obietnice fanom
Chloé Zhao, jedno z najgorętszych nazwisk reżyserskich 2025 roku, nie tylko stworzyła film zachwycający wszystkich, ale jest odpowiedzialna za reżyserię powrotu serialu Buffy - postrach wampirów. W nowym wywiadzie zapowiedziała tę produkcję, budując optymizm fanów.
Chloé Zhao zdobyła Oscara za Nomadland, a potem mieszane recenzje za marvelowski Eternals. Teraz powraca z Hamnetem, który jest najgorętszym tytułem sezonu nagród i zbiera fantastyczne recenzje, będąc typowanym na oscarowego faworyta. Podczas rozmowy z Variety reżyserka poruszyła kwestię pilota nowego sezonu Buffy – postrach wampirów, który stworzyła. Czego mamy oczekiwać po nowym serialu?
Buffy to kontynuacja serialu
Przede wszystkim Chloé Zhao podkreśla, że nie jest to w żadnym razie reboot, ale kontynuacja. Obiecuje powrót wielu postaci z oryginalnych sezonów!
Chloé Zhao wspomina, że oglądanie Buffy lata temu było dla niej jak religijny rytuał.
Na razie serial dostał zielone światło na realizację pilota, ale jeszcze nie ogłoszono całego sezonu. Z wypowiedzi Sary Michelle Gellar i Chloé Zhao wynika, że to formalność, a premiera może odbyć się w 2026 roku.
