Nowa Buffy to kontynuacja serialu. Reżyserka składa obietnice fanom

Chloé Zhao zdobyła Oscara za Nomadland, a potem mieszane recenzje za marvelowski Eternals. Teraz powraca z Hamnetem, który jest najgorętszym tytułem sezonu nagród i zbiera fantastyczne recenzje, będąc typowanym na oscarowego faworyta. Podczas rozmowy z Variety reżyserka poruszyła kwestię pilota nowego sezonu Buffy – postrach wampirów, który stworzyła. Czego mamy oczekiwać po nowym serialu?

Buffy to kontynuacja serialu

Przede wszystkim Chloé Zhao podkreśla, że nie jest to w żadnym razie reboot, ale kontynuacja. Obiecuje powrót wielu postaci z oryginalnych sezonów!

– To nie reboot, to sequel. Nigdy nie możesz zastąpić tych postaci i nigdy bym na to nie pozwoliła. Sarah powraca. Kocham moją obsadę, te nowe postacie. Na pewno sprowadzę oryginalnych bohaterów. To serial, który ma być pomostem pomiędzy pokoleniami. Nie chodzi tylko o dzieciaki. Fandom Buffy jest dla nas bardzo ważny, bo chcemy, aby mogli się w tym serialu przejrzeć. Chcemy też, aby dołączyli nowi fani. Dlatego jest to o dwóch pokoleniach.

Chloé Zhao wspomina, że oglądanie Buffy lata temu było dla niej jak religijny rytuał.

– Razem siadaliśmy - chyba to było co czwartek lub co wtorek - i oglądaliśmy, ponieważ wówczas można było dostać tylko jeden odcinek i trzeba było czekać tydzień. To był dla nas rytuał. Pamiętam, jak skończył się ostatni odcinek, po którym siedzieliśmy - wszyscy płakali i trzymaliśmy się za ręce. Pamiętam, jak patrzyłam na ekran, a łzy spływały mi po policzkach i powiedziałam: "Powodzenia Buffy Summers, życzę ci szczęścia". Zobaczenie Sary na żywo to prawdopodobnie jeden z najbardziej stresujących momentów w moim życiu.

Na razie serial dostał zielone światło na realizację pilota, ale jeszcze nie ogłoszono całego sezonu. Z wypowiedzi Sary Michelle Gellar i Chloé Zhao wynika, że to formalność, a premiera może odbyć się w 2026 roku.