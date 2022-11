Nowa Czarna Pantera oficjalnie ujawniona. Letitia Wright odnosi się do swoich kontrowersyjnych wypowiedzi

materiały prasowe

Ze względu na śmierć Chadwicka Bosemana i decyzję o braku podmiany aktora, film Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu pokazuje nam śmierć T'Challi oraz nową Czarną Panterę. W trakcie trwania filmu zostaje nią Shuri, czyli siostra zmarłego króla Wakandy. Do sieci trafił pierwszy oficjalny plakat, który pokazuje nam ją w kostiumie Czarnej Pantery.

Przy okazji mamy też wypowiedź aktorki, Letiti Wright, która odnosi się do jej kontrowersyjnych wpisów z przeszłości. Pamiętamy, że w czasie pandemii koronawirusa publikowała posty o zacięciu antyszczepionkowym, co potem doprowadziło nawet do tego, że usunęła swoje konto na Twitterze. W grudniu 2020 roku spotkała się z ogromną krytyką za udostępnienie na swoim profilu filmiku, który właśnie zawierał treści antyszczepionkowe oraz inne szkodliwe komentarze dotyczące pandemii koronawirusa. Aktorka próbowała się tłumaczyć, że jedynie wyrażała swoje obawy w kontekście szczepionek i zwracała uwagę na to, co wprowadzamy do naszych ciał.

Shuri jako Czarna Pantera

Komentujący uznali, że publikowanie takich informacji i rozpowszechnianie tego typu materiałów wideo jest bardzo niebezpieczne w przypadku, gdy robi to aktorka z dużymi zasięgami w mediach społecznościowych. Doprowadziło to nawet do spekulacji, czy aktorka kontynuować będzie swoją przygodę w MCU. Dziś wiemy, że została Czarną Panterą, a przy okazji wywiadu dla The Guardian skomentowała tamtą sytuację.

Czuję, że to było coś, co mocno doświadczyłam, ale zdecydowałam się ruszyć dalej. Przeprosiłam i usunęłam Twittera. Przeprosiłam za wszelką krzywdę, która została wtedy wyrządzona komukolwiek.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - świetne wyniki w box office

Po dwóch weekendach w kinach, film przekroczył 500 mln dolarów na świecie. Według BoxOfficeReport.com, Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu zarabia w ten weekend 69,8 mln dolarów na całym świecie, co przekłada się na sumę 258,3 mln dolarów od premiery. W sumie na koncie filmu MCU jest 546,3 miliona dolarów, co jeszcze zostanie powiększone zwłaszcza przez brak dużej konkurencji. Zagrozić może dopiero grudniowa premiera drugiej części Avatara. Trudno będzie jednak zbliżyć się do wyniku pierwszej odsłony Czarnej Pantery, która zarobiła ostatecznie 1,3 mld dolarów.

Poniżej możecie jeszcze zobaczyć jak do roli trenowała Lupita Nyong'o.

