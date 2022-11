Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - fani domagają się Oscara za ten występ. O kogo chodzi?

Fot. Marvel

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu zadebiutowała już na dużym ekranie, zaliczając dobre wyniki box office. Produkcja ma także wysoką ocenę w serwisie Rotten Tomatoes i wiele pozytywnych recenzji krytyków z całego świata. W dodatku teraz pojawiła się także nowa fala głosów w sprawie Oscarów - widzowie domagają się nominacji dla Angeli Bassett, która w widowisku zagrała Królową Ramondę.

Poniżej znajdziecie wpisy fanów na Twitterze, zachwyconych występem aktorki. Dajcie znać w komentarzu, czy należycie do tego grona.

Czarna Pantera 2 - fani domagają się Oscara dla Angeli Bassett

Angela Basset grała również Królową Ramondę w pierwszej Czarnej Panterze. W sequelu bohaterka musiała zmierzyć się jednak z nowym wyzwaniem, jakim było poradzenie sobie ze stratą syna i rządzenie krajem w jego zastępstwie.

https://twitter.com/ashchanchlani/status/1591442453391106049

https://twitter.com/ShadowKnightPK/status/1588915215156260866

https://twitter.com/Decodnlyfe1/status/1591946740286070785

https://twitter.com/ldw_sunkissed/status/1591715030797803520

https://twitter.com/hosthetics/status/1591855231134203904

https://twitter.com/noradominick/status/1591298030552387586

Warto zauważyć, że gdyby prośba fanów została spełniona, to byłaby to druga nominacji aktorki do Oscarów - była już nominowana za rolę Tiny Turner w What's Love Got to Do with It w reżyserii Briana Gibsona.

