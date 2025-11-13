Obsada sequelu Mario zaskakuje nową gwiazdą. Illumination dokręca tempo.
Illumination potwierdziło kontynuację kinowego hitu z 2023 roku. The Super Mario Galaxy Movie trafi do kin w kwietniu 2026, a wśród powracającej obsady pojawia się nowa twarz – Brie Larson jako Rosalina.
Illumination i Nintendo oficjalnie zaprezentowały The Super Mario Galaxy Movie, czyli pełnoprawną kontynuację sukcesu kasowego The Super Mario Bros. Movie. Produkcja trafi do kin w kwietniu 2026 roku, a zwiastun ujawnia jedną z największych niespodzianek obsadowych: Brie Larson wciela się w księżniczkę Rosalinę.
Projekt ponownie tworzą współpracujący producenci – Chris Meledandri (Illumination) i Shigeru Miyamoto (Nintendo). Film reżyserują Aaron Horvath i Michael Jelenic, a za scenariusz odpowiada Matthew Fogel, czyli cały zestaw twórców powracających z pierwszej części.
Zobacz oficjalny materiał
Nowa odsłona ma rozwijać świat Mario o wątki znane z gry Super Mario Galaxy. W zwiastunie pojawiają się Luma, przestrzenne lokacje i charakterystyczny ton łączący humor z dynamiczną akcją. Produkcja zapowiadana jest jako widowisko łączące elementy komedii, fantasy i kosmicznej przygody.
W obsadzie ponownie pojawiają się Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day i Jack Black. Fani Mario mogą szykować się na kontynuację z większym rozmachem, a Rosalina w wykonaniu Brie Larson zapowiada się na najciekawsze nowe wzmocnienie obsady.
