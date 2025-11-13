placeholder
Reklama
placeholder

Obsada sequelu Mario zaskakuje nową gwiazdą. Illumination dokręca tempo.

Illumination potwierdziło kontynuację kinowego hitu z 2023 roku. The Super Mario Galaxy Movie trafi do kin w kwietniu 2026, a wśród powracającej obsady pojawia się nowa twarz – Brie Larson jako Rosalina.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Amelia Figiela
Amelia Figiela
Super Mario Galaxy 2 fot. Nintendo
Reklama

Illumination i Nintendo oficjalnie zaprezentowały The Super Mario Galaxy Movie, czyli pełnoprawną kontynuację sukcesu kasowego The Super Mario Bros. Movie. Produkcja trafi do kin w kwietniu 2026 roku, a zwiastun ujawnia jedną z największych niespodzianek obsadowych: Brie Larson wciela się w księżniczkę Rosalinę.

Projekt ponownie tworzą współpracujący producenci – Chris Meledandri (Illumination) i Shigeru Miyamoto (Nintendo). Film reżyserują Aaron Horvath i Michael Jelenic, a za scenariusz odpowiada Matthew Fogel, czyli cały zestaw twórców powracających z pierwszej części. 

Zobacz oficjalny materiał

Nowa odsłona ma rozwijać świat Mario o wątki znane z gry Super Mario Galaxy. W zwiastunie pojawiają się Luma, przestrzenne lokacje i charakterystyczny ton łączący humor z dynamiczną akcją. Produkcja zapowiadana jest jako widowisko łączące elementy komedii, fantasy i kosmicznej przygody.

W obsadzie ponownie pojawiają się Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day i Jack Black. Fani Mario mogą szykować się na kontynuację z większym rozmachem, a Rosalina w wykonaniu Brie Larson zapowiada się na najciekawsze nowe wzmocnienie obsady.

Amelia Figiela
Amelia Figiela
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,0

2023
Super Mario Bros: Film
Oglądaj TERAZ Super Mario Bros: Film Animowany
Powiązane gry
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Fallout 2 sezon
-

Fallout 2. sezon - zwiastun i data premiery. Szpon śmierci, Legion Cezara... co za widowisko!

2 Świąteczna opowieść Disneya: Nasze najlepsze Święta
-

Disney rusza ze świątecznym spotem. Twórca Thora: Ragnarok serwuje emocje w swoim stylu

3 Masters of the Universe: Revolution
-

Pierwsza reakcja na Masters of the Universe! Odbyły się prywatne pokazy

4 Scarlet Witch
-

Scarlet Witch wróci w najbardziej wyczekiwanym filmie MCU? Elizabeth Olsen odpowiada

5 Jennifer Aniston – 320 mln USD
-

Jennifer Aniston broni Kimmela, ale nawołuje do "słuchania obu stron". Oscar Isaac z ostrymi słowami

6 One Piece - Smoker w 2. sezonie
-

Smoker w nowym wideo z 2. sezonu One Piece. Motocykl wygląda jak żywcem wyjęty z anime!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e07

Chicago Fire

s27e08

Miasteczko South Park

s28e03

Miasteczko South Park

s11e07

Chicago Med

s13e07

Chicago PD

s49e08

Ryzykanci

s2025e220

Moda na sukces

s42e278

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Julia Kamińska
Julia Kamińska

ur. 1987, kończy 38 lat

Gerard Butler
Gerard Butler

ur. 1969, kończy 56 lat

Devon Bostick
Devon Bostick

ur. 1991, kończy 34 lat

Joe Mantegna
Joe Mantegna

ur. 1947, kończy 78 lat

Steve Zahn
Steve Zahn

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV