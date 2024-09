Nowa Harley Quinn z Jokera 2. Wideo o kulisach tworzenia postaci

fot. materiały prasowe

Nowa Harley Quinn ma zaskoczyć widzów. Lady Gaga po dobrze ocenianych rolach w filmach Narodziny gwiazdy oraz Dom Gucci stanęła przed największym wyzwaniem w Jokerze 2. W nowym wideo o kulisach produkcji ona oraz inne osoby z ekipy filmu opowiadają o tworzeniu nowej Harley Quinn, która jest kimś zupełnie innym niż ta, którą znamy z wykonania Margot Robbie.

Joker 2 - kulisy

Joker 2 - opis fabuły

Arthur Fleck został zatrzymany w zakładzie psychiatrycznym Arkham, gdzie oczekuje na proces sądowy za zbrodnie, których dokonał jako Joker. Zmagając się z dwiema osobowościami, Arthur odnajduje prawdziwa miłość oraz muzykę, która w nim drzemała.

Joker 2

Wszystkie doniesienia mówią, że jest to częściowo musical, ale z jakichś przyczyn Warner Bros. unika tego elementu w promocji jak ognia. Sam reżyser Todd Phillips twierdzi jednak, że jest to film z elementami muzycznymi. Za ścieżkę dźwiękową odpowiada znana kompozytorka Hildur Guðnadóttir, która otrzymała Oscara za muzykę do pierwszej części

Joker: Folie à Deux - premiera została zaplanowana na 2 października 2024 roku.