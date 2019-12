Nowa książka towarzysząca Grze o tron wkrótce

Wydawnictwo Zysk i S-ka, wydające w naszym kraju książki George'a R.R. Martina, zapowiedziało na 26 listopada kolejną pozycję związaną z serialem Gra o Tron.

Będzie to Nieoficjalny przewodnik po Grze o tron napisany przez dziennikarkę Kim Renfro. Przybliży ona czytelnikom smaczki i ciekawostki związane ze wszystkimi odcinkami produkcji HBO.

Oto okładka i opis książki:

Źródło: Zysk i S-ka

Wszystko, co umknęło waszej uwadze, a czego chcecie się dowiedzieć i co nigdy was nie znudzi, znajdziecie w nowym przewodniku po serialu „Gra o tron” – od pierwszego odcinka aż do ostatniego.

Valar morghulis!

Kim Renfro, dziennikarka INSIDERA, prowadzi nas przez wszystkie odcinki ośmiu sezonów serialu, opowiada historię jego nakręcenia i tłumaczy, dlaczego stał się tak wielką sensacją, podając mnóstwo ciekawostek i szczegółów z planu. Ta książka zapozna was ze wszystkim, co mogliście przeoczyć, i stanie się zachętą do ponownego obejrzenia serialu.

Autorka jako reporterka przekazywała relacje z premier wszystkich sezonów, analizowała fabuły poszczególnych odcinków i dzieje postaci, a także przeprowadzała wywiady z aktorami, reżyserami oraz całą ekipą filmowców. W tej książce zaznajamia czytelników z przewodnimi motywami i historią postaci, a także wyjaśnia znaczenie zakończenia serialu i pisze o tym, czego możemy spodziewać się po nowych planowanych serialach ze świata „Gry o tron”.

Po co właściwie wprowadzono postać Nocnego Króla?

Czy serial przeszkodzi George’owi R.R. Martinowi w ukończeniu cyklu?

Dlaczego ostatnie sezony były krótsze?

Dlaczego niemal całkowicie pominięto wilkory?

Jakie zapowiedzi losów czekających Jona Snow i Daenerys Targaryen umieszczono w serialu?

Czy zakończenie rzeczywiście było słodko gorzkie?

Zima nadeszła i odeszła, ale w tym przewodniku pozwalającym nam zajrzeć za kulisy powstawania „Gry o tron” wciąż trwa!