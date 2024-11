Nowa propozycja od reżysera Pamiętnika! Film idealny na Walentynki – zwiastun Naznaczeni

fot. materiały prasowe

Naznaczeni to propozycja dla fanów romansów, która ukaże się w Walentynki. To ekranizacja książki Rule, czyli pierwszej części serii Naznaczeni mężczyźni autorstwa Jay Crownover.

Naznaczeni – zwiastun

Naznaczeni – fabuła, data premiery

Opis fabuły od dystrybutora: Shaw Landon kocha Rule’a Archera odkąd przed laty zobaczyła go po raz pierwszy. Jednak zbuntowany artysta, spec od tatuażu traktuje porządną studentkę medycyny jak koleżankę, szukając uniesień w ramionach kolejnych dziewczyn na jedną noc. Nie dostrzega, że to właśnie Shaw jako jedyna tak naprawdę go rozumie i docenia jako mężczyznę. Wszystko zmienia się jednak po pewnej szalonej, imprezowej nocy, gdy Shaw postanawia wreszcie zawalczyć o uczucia Rule’a. Teraz nic już nie może być takie jak przedtem. Ale czy miłość pary, którą dzieli tak wiele, ma przyszłość?Szczególnie, że rodzice Shaw zrobią wszystko, by wyrwać ją z ramion nieodpowiedniego ich zdaniem chłopaka, a Rule zbyt łatwo ulega czekającym na każdym kroku pokusom.

Reżyserem filmu jest Nick Cassavetes (Pamiętnik). W obsadzie filmu wystąpią Chase Stokes, Natalie Alyn Lind, Alexander Ludwig i Ella Balinska.

Naznaczeni zadebiutują w polskich kinach 14 lutego 2025 roku.