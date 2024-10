Alan Ritchson zaskakuje. Aktor znany z Reachera zagra w romansie Nicholasa Sparksa

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że najnowsza książka Nicholasa Sparksa doczeka się ekranizacji. Za produkcję odpowiada Amazon MGM Studios, a w głównej roli wystąpi Alan Ritchson (Reacher). Światowa premiera powieści Zliczyć cuda miała miejsce 24 września, a polscy czytelnicy będą mogli się z nią zapoznać w listopadzie.

Zliczyć cuda – o czym będzie film?

Wydawnictwo Albatros tak opisuje fabułę książki. Ritchson wcieli się w rolę Tannera Hughesa.

Czy przypadkowe spotkanie może odmienić nasze życie? Czy miłość potrafi uleczyć nawet najgłębsze rany? Tanner Hughes, żandarm wojskowy, całe życie uciekał przed przeszłością i uczuciami. Jednak gdy umierająca babcia wyjawia mu rodzinną tajemnicę i prosi, by w końcu odważył się odnaleźć swoje miejsce na ziemi, Tanner wyrusza do Karoliny Północnej, by odnaleźć ojca, którego nigdy nie poznał. W miasteczku Asheboro spotyka Kaitlyn Cooper, samotną matkę i lekarkę. I już od pierwszego spojrzenia rodzi się między nimi magnetyzująca więź, która pozwala im uwierzyć, że to spotkanie nie jest przypadkowe… Wkrótce los postawi na ich drodze kolejną samotną duszę.

83-letni Jasper mieszka w domku pod lasem. W monotonnej egzystencji towarzyszy mu tylko stary pies Arlo i wciąż powracające wspomnienie tragicznego wypadku, który zdarzył się kilkadziesiąt lat wcześniej. Jednak gdy w pobliskim lesie pojawia się tajemniczy biały jeleń – legendarne stworzenie, które jego rodzina uważała za symbol nadziei – Jasper zrobi wszystko, by ustrzec go przed kłusownikami. Niezwykły zwrot wydarzeń połączy losy Tannera, Kaitlyn i Jaspera w sposób, którego nikt z nich się nie spodziewał. Czy odwaga, miłość i nadzieja mogą poprowadzić nas ku szczęściu, którego nawet nie śmieliśmy sobie wyobrazić?

Ritchson dostał tę rolę na mocy jego umowy z Amazon MGM Studios, którą podpisał po sukcesie Reachera. Nie sprecyzowano, czy jest to produkcja kinowa, czy od razu trafi do Prime Video.

Data premiery nie jest znana. Projekt nie ma reżysera.