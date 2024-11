Kraven Łowca - to może być najdłuższy film Sonyverse. Ile posiedzicie w kinie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pojawiła się nowa interesująca plotka na temat Kravena Łowcy. Znany scooper Daniel Richtman uważa, że film będzie trwać 1 godzinę i 59 minut. Jeśli to prawda, to byłby najdłuższy tytuł z Sonyverse do tej pory. Tuż za nim znalazłaby się Madame Web z 1 godziną i 56 minut na koncie. Czas pokaże, czy ta informacja okaże się prawdziwa.

Kraven Łowca wydaje się projektem, który wzbudza całkiem spore zainteresowanie u widzów. Chociażby przez sam fakt, że ma kategorię wiekową R. A jak wiemy, taki Deadpool & Wolverine czy Joker najpierw tym wyróżniły się na tle innych współczesnych filmów komiksowych. Szczególnie, że pierwsze osiem minut filmu pokazano na New York Comic-Con i ponoć sceny są wręcz zaskakująco brutalne. Jak wyjaśnił reżyser J.C. Chandor:

Kiedy zajrzysz do komiksów, robi się naprawdę, naprawdę intensywnie. Gdy studio dało nam możliwość, byśmy zrobili z tego film z kategorią R, powiedzieliśmy tak. To była wspaniała szansa. Otworzyło to przed nami drzwi do naprawdę intensywnych rzeczy w stylu Grindhouse, a także dotyczących samej postaci.

Kraven Łowca trafi na ekrany kin 13 grudnia 2024 roku. Dajcie znać, czy zamierzacie wybrać się na seans.