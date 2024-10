Nowe Biuro z kolejnymi potwierdzonymi aktorami. Te osoby zobaczymy na ekranie

fot. NBC

Reklama

Platforma streamingowa Peacock potwierdziła kolejnych czterech aktorów, którzy wystąpią w nadchodzącym serialu Biuro. Są to Gbemisola Ikumelo (Black Ops, A League Of Their Own), Alex Edelman (Just For Us, Unfrosted), Tim Key (The Witchfinder, This Time with Alan Partridge) oraz Eric Rahill (The Bear, Frienship). Na razie szczegóły dotyczące postaci, w które się wcielą, nie są znane.

Oprócz roli w serialu, Ikumelo, Edelman i Rahill dołączą także do grona scenarzystów serialu.

Wcześniej potwierdzono, że w produkcji wystąpią Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Melvin Gregg, Chelsea Frei i Ramona Young.

Zobacz także:

Alex Edelman

Biuro – co wiemy o nowym serialu?

Nadchodząca produkcja nie jest spin-offem ani rebootem, ale całkowicie nową historią osadzoną w tym samym uniwersum. Krążą pogłoski, że serial ma nosić tytuł The Paper, jednak nie zostało to potwierdzone w żaden sposób przez producentów. Reżyserami nowego Biura są Greg Daniels (Biuro) oraz Michael Koman. Prace nad najnowszą wersją sitcomu NBC rozpoczęły się w styczniu 2024 roku.