W nowym Supermanie nie ma fabuły? Pada porównanie do kultowego komiksu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Warner Bros.

Odbyło się kilka pokazów testowych Supermana. Wydaje się, że widzów podzieliła struktura fabuły, która ma „epizodyczny” charakter. Padło porównanie do uznanego komiksu All-Star Superman z 2005 roku autorstwa Granta Morrisona i Franka Quitly’ego, w którym każdy rozdział pokazywał inną przygodę umierającego Człowieka ze stali. Każda historia miała za zadanie podkreślić najważniejsze cechy kultowego superbohatera DC, w tym chęć niesienia pomocy, pokojową postawę i niezwykłą empatię.

W nowym Supermanie nie ma fabuły?

Znany scooper MyTimeToShineHello również ma informacje odnośnie fabuły filmu i jego słowa pokrywają się z tym, co napisaliśmy powyżej: „Superman jest bardzo podobny do All-Star Superman — nie ma prawdziwej głównej fabuły, tylko w tle Lex kombinuje na różne sposoby, jak zabić Człowieka ze stali albo go uwięzić. Kaiju, czarna dziura na niebie, konflikt między narodami, klon — rzuca w nim wszystkim, co ma pod ręką. Zwraca też opinię publiczną przeciwko Supermanowi i doprowadza do jego aresztowania”.

Oczywiście, na razie należy traktować te doniesienia z przymrużeniem oka. Jeśli jednak są prawdziwe, podejście Jamesa Gunna może się opłacić. Kino superbohaterskie bardzo ewoluowało w ciągu ostatnich lat i dostaliśmy już wiele originów postaci. Superman to postać, którą zna przeciętny widz, podobnie jak Batman, Iron Man czy Thor. Nie ma więc potrzeby znów go przedstawiać publice. Jeśli zamiast tego dostaniemy historię, która skupia się na tym, za co go kochamy, może więcej osób poczuje potrzebę, by ją zobaczyć. Szczególnie, że skomplikowana i wymagająca fabuła to raczej nie coś, z czego znane jest kino superbohaterskie.

Superman - nowe grafiki

Pojawiły się również nowe grafiki promocyjne z okazji nadchodzącego wydarzenia Superman Run. Możecie zobaczyć je poniżej: