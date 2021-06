Nowe gadżety mobilne Huawei debiutują w Polsce

Źródło: Huawei

Polski oddział Huawei zdradził szczegóły związane z dostępnością w Polsce nowych gadżetów mobilnych, które zaprezentowano podczas globalnej premiery z początku czerwca. Na naszym rynku zadebiutują nowe zegarki, słuchawki oraz laptopy.

Wśród wszystkich sprzętów zaprezentowanych na konferencji największą metamorfozę przeszedł inteligentny zegarek z linii Watch 3, który wyposażono w system operacyjny Harmony OS. Dzięki niemu w końcu będziemy mogli zainstalować na zegarku od Huawei zewnętrzne aplikacje, aby zwiększyć jego funkcjonalność. Pomoże w tym także obecność modułu eSIM, który zamieni Watcha 3 w urządzenie w pełni niezależne od naszego telefonu. W sprzedaży pojawią się dwa modele, podstawowy Watch 3 oraz Watch 3 Pro z tytanową kopertą oraz pojemniejszą baterią, a więcej na temat ich możliwości przeczytacie w relacji z globalnej premiery urządzeń mobilnych Huawei.

Nowe zegarki od będą dostępne w przedsprzedaży do 8 lipca. Model Watch 3 Active z elastycznym paskiem wyceniono na 1699 zł, a model Watch 3 Classic ze skórzanym paskiem – na 1799 zł. W ofercie przedsprzedażowej producent dorzuci co nich słuchawki Huawei FreeBuds 4i za złotówkę. Z kolei Huawei Watch 3 Pro Classic ze skórzanym paskiem wyceniono na 1999 zł, a z bransoletą na 2399 zł, a w przedsprzedaży za złotówkę dokupimy do nich słuchawki Huawei FreeBuds Pro za 1 zł.

Do sprzedaży w Polsce trafią także słuchawki Huawei FreeBuds 4, które mają skusić nas przede wszystkim kompaktowym rozmiarem. Każda ze słuchawek waży zaledwie 4,1 g, a zintegrowana bateria ma pozwolić na ok. 2,5 godziny nieprzerwanej pracy z aktywowaną funkcją aktywnej redukcji szumów. Po jej deaktywacji czas pracy wydłuży się do 4 godzin. Z kolei etui ze zintegrowaną baterią pozwoli na czterokrotne doładowanie rozładowanych słuchawek. Huawei FreeBuds 4 w przedsprzedaży trwającej do 8 lipca kupimy je za 599 zł, później ich cena wzrośnie do 699 zł.

Huawei Watch 3

Trzecią kategorią urządzeń, które zaliczą przedwakacyjny debiut na polskim rynku, są odświeżone laptopy z serii MateBook. W nowym MateBooku 13 inżynierowie Huawei zastosowali procesor AMD Ryzen 7 3700U współpracujący z 16 GB pamięci RAM oraz nośnikiem SSD o pojemności 512 GB. Z kolei pod obudową nowego MateBooka 14 pracuje procesor Intel Core i5 11. Generacji ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe.

Oba komputery pracują w rozdzielczości 2K i korzystają z systemu szybkiego, 65-watowego ładowania. Ich użytkownicy otrzymają także do dyspozycji czytnik linii papilarnych zintegrowany z włącznikiem oraz kamerę do wideorozmów wyskakującą z jednego z przycisków klawiaturowych. Ponadto posiadacze MateBooka 14 mogą skorzystać z potencjału szybkiego modułu Wi-Fi 6.

Komputer Huawei MateBook wyceniono na 3999 zł, zaś MateBook 14 na 4599 zł. Komputery będą dostępne w przedsprzedaży do 30 czerwca.