Nowe Igrzyska śmierci - rozpoczęto prace na planie. Zobacz wideo!

Nowe Igrzyska śmierci są już kręcone w pięknej scenerii, więc wkrótce wrócimy do świata znanego z popularnej serii. Wiadomo, że część zdjęć powstanie również w Polsce. Co jeszcze wiemy o nowym projekcie?
Adam Siennica
Adam Siennica
Adam Siennica
Adam Siennica
Studio Lionsgate opublikowało wideo pokazujące pierwsze ujęcia z planu w Hiszpanii, gdzie rozpoczęły się prace nad filmem The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Polski tytuł to Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek, a projekt opiera się na książce o tym samym tytule. Zdjęcia realizowane są w parku Somiedo.

Z przecieków scoopera znanego jako Divinity Seeker wiemy, że następnie zdjęcia przeniosą się do Polski. Ekipa ma kręcić u nas przez dwa miesiące – od września. W międzyczasie planowane są także zdjęcia w Dortmundzie.

Nowe Igrzyska śmierci – wideo

Nowe Igrzyska śmierci – o czym jest film?

Film odkrywa Panem 24 lata przed sagą Katniss, zaczynając od poranka w dniu dożynek 50. Igrzysk Śmierci, w których bierze udział młody Haymitch Abernathy.

Nowe Igrzyska śmierci – szczegóły

Francis Lawrence ponownie stoi za kamerą – wyreżyserował wszystkie części poza pierwszą. Scenariusz napisał Billy Ray.

W obsadzie znaleźli się:

  • Glenn Close (Drusilla Sickle)Kieran Culkin (Caesar Flickerman)
  • Elle Fanning (Effie Trinket)
  • Ralph Fiennes (prezydent Coriolanus Snow )
  • Kelvin Harrison Jr. (Beetee Latier)
  • Maya Hawke (Wiress)
  • Jesse Plemons (Plutarch Heavensbee)
  • Billy Porter (Magno Stift)
  • Lili Taylor (Mags Flanagan)
  • Joseph Zada (Haymitch Abernathy)
  • Whitney Peak (Lenore Dove Baird)
  • Mckenna Grace (Maysilee Donner)
  • Ben Wang (Wyatt Callow)
  • Iris Apatow (Proserpina)
  • Edvin Ryding (Vitus)
  • Laura Marcus (Silka)
  • Percy Daggs IV (Ampert)
  • Rada Rae (Wellie)
  • Jhaleil Swaby (Panache)
  • John Doeble (Buck)
  • Alina Reid (Kerna)
  • Salimou Thiam (Clayton)
  • Kaine Buffonge (Hull)
  • Sky Frances (Maritte)
  • Tatyana Muzondo (Ringina)
  • Kara Tointon (Willamae)
  • Smylie Bradwell (Sid)
  • Melody Chikakane Brown (Hattie Meeny)
  • Grace Ackary (Asterid)
  • Scot Greenan (Burdock)
  • Jeffrey Hallman (Clerk Carmine)
  • Sandra Förster (Hersilia)
  • Serafin Mishiev (Woodbine Chance)
  • Jax Guerrero (Tibby)
  • Jefferson White (Mr. McCoy)

Źródło: Lionsgate

