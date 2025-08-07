Nowe Igrzyska śmierci - rozpoczęto prace na planie. Zobacz wideo!
Nowe Igrzyska śmierci są już kręcone w pięknej scenerii, więc wkrótce wrócimy do świata znanego z popularnej serii. Wiadomo, że część zdjęć powstanie również w Polsce. Co jeszcze wiemy o nowym projekcie?
Studio Lionsgate opublikowało wideo pokazujące pierwsze ujęcia z planu w Hiszpanii, gdzie rozpoczęły się prace nad filmem The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Polski tytuł to Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek, a projekt opiera się na książce o tym samym tytule. Zdjęcia realizowane są w parku Somiedo.
Z przecieków scoopera znanego jako Divinity Seeker wiemy, że następnie zdjęcia przeniosą się do Polski. Ekipa ma kręcić u nas przez dwa miesiące – od września. W międzyczasie planowane są także zdjęcia w Dortmundzie.
Nowe Igrzyska śmierci – wideo
Nowe Igrzyska śmierci – o czym jest film?
Film odkrywa Panem 24 lata przed sagą Katniss, zaczynając od poranka w dniu dożynek 50. Igrzysk Śmierci, w których bierze udział młody Haymitch Abernathy.
Nowe Igrzyska śmierci – szczegóły
Francis Lawrence ponownie stoi za kamerą – wyreżyserował wszystkie części poza pierwszą. Scenariusz napisał Billy Ray.
W obsadzie znaleźli się:
- Glenn Close (Drusilla Sickle)Kieran Culkin (Caesar Flickerman)
- Elle Fanning (Effie Trinket)
- Ralph Fiennes (prezydent Coriolanus Snow )
- Kelvin Harrison Jr. (Beetee Latier)
- Maya Hawke (Wiress)
- Jesse Plemons (Plutarch Heavensbee)
- Billy Porter (Magno Stift)
- Lili Taylor (Mags Flanagan)
- Joseph Zada (Haymitch Abernathy)
- Whitney Peak (Lenore Dove Baird)
- Mckenna Grace (Maysilee Donner)
- Ben Wang (Wyatt Callow)
- Iris Apatow (Proserpina)
- Edvin Ryding (Vitus)
- Laura Marcus (Silka)
- Percy Daggs IV (Ampert)
- Rada Rae (Wellie)
- Jhaleil Swaby (Panache)
- John Doeble (Buck)
- Alina Reid (Kerna)
- Salimou Thiam (Clayton)
- Kaine Buffonge (Hull)
- Sky Frances (Maritte)
- Tatyana Muzondo (Ringina)
- Kara Tointon (Willamae)
- Smylie Bradwell (Sid)
- Melody Chikakane Brown (Hattie Meeny)
- Grace Ackary (Asterid)
- Scot Greenan (Burdock)
- Jeffrey Hallman (Clerk Carmine)
- Sandra Förster (Hersilia)
- Serafin Mishiev (Woodbine Chance)
- Jax Guerrero (Tibby)
- Jefferson White (Mr. McCoy)
Źródło: Lionsgate
