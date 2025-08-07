Nowe Igrzyska śmierci - rozpoczęto prace na planie. Zobacz wideo!

Reklama

Studio Lionsgate opublikowało wideo pokazujące pierwsze ujęcia z planu w Hiszpanii, gdzie rozpoczęły się prace nad filmem The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Polski tytuł to Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek, a projekt opiera się na książce o tym samym tytule. Zdjęcia realizowane są w parku Somiedo.

Z przecieków scoopera znanego jako Divinity Seeker wiemy, że następnie zdjęcia przeniosą się do Polski. Ekipa ma kręcić u nas przez dwa miesiące – od września. W międzyczasie planowane są także zdjęcia w Dortmundzie.

Nowe Igrzyska śmierci – wideo

Nowe Igrzyska śmierci – o czym jest film?

Film odkrywa Panem 24 lata przed sagą Katniss, zaczynając od poranka w dniu dożynek 50. Igrzysk Śmierci, w których bierze udział młody Haymitch Abernathy.

Nowe Igrzyska śmierci – szczegóły

Francis Lawrence ponownie stoi za kamerą – wyreżyserował wszystkie części poza pierwszą. Scenariusz napisał Billy Ray.

