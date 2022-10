Nowe, kolorowe klawiatury i myszki od Logitech

fot. Logitech

Zdefiniuj na nowo swoje miejsce pracy z popularną klawiaturą Logitech K380 Multi-Device Bluetooth i myszką bezprzewodową Pebble M350. Urządzenia te są przenośne oraz lekkie, zapewniając swobodę pracy oraz tworzenia na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu. Dostępne w nowych kolorach – lawendowo-limonkowym, piaskowym i jagodowym (dostępny wyłącznie z klawiaturą K380 dla komputerów Mac), wprowadzą świeży, nowoczesny i stylowy klimat do biura domowego lub tradycyjnego.

fot. Logitech

Klawiatura Bluetooth K380 Multi-Device zapewnia komfort, styl i wygodę pisania na komputerze, smartfonie oraz tablecie. Można ją podłączyć do trzech urządzeń i przełączać się między nimi, dotykając przycisku Easy-Switch, aby pisać na dowolnym urządzeniu, w dowolnym czasie. Smukła, lekka klawiatura Bluetooth została zaprojektowana tak, aby mieścić się w torbie, dzięki czemu można korzystać z niej zarówno w domu, jak i w podróży. Lekko wgłębione, niskoprofilowe klawisze zapewniają płynne, ciche – podobne jak na laptopie – pisanie, a ich kształt dopasowuje się do opuszków palców.

K380 została zaprojektowana do współpracy z lekką, przenośną myszą Logitech Pebble, którą można zabrać ze sobą wszędzie. Jej gładki kształt doskonale leży w dłoni, a sama mysz jest na tyle kompaktowa, że z łatwością zmieści się w kieszeni lub torbie. Mysz Pebble jest wyposażona w funkcję cichego przewijania i cichych kliknięć, dzięki czemu można z niej śmiało korzystać, nie przeszkadzając innym. Klawiatura i mysz współpracują z systemami Windows, macOS, Chrome OS, Android, iPadOS. Klawiatura K380 współpracuje również z systemem iOS i Apple TV.

Klawiatura Logitech K380 i myszka M350

Teraz, z nowymi kolorami do wyboru, użytkownicy mogą być pewni, że zestaw klawiatury K380 i myszki Pebble ożywi oraz uatrakcyjni ich codzienne miejsce pracy. Jeszcze więcej kolorowych opcji zapewnią podkładki Logitech na biurko – fioletowa do lawendowych, a szara do jagodowych sprzętów.