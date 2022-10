Nowa odsłona aplikacji Disney+ na PlayStation 5

fot. Zrzut ekranu PS5

Od dzisiaj użytkownicy PlayStation 5 mogą pobrać najnowszą wersję aplikacji Disney+ bezpośrednio na konsolę PS5. Wraz z nową odsłoną można teraz oglądać swoje ulubione filmy, seriale, produkcje oryginalne oraz wiele innych treści w technologii i jakości 4K oraz HDR.

Korzystanie z usługi Disney+ wymaga wykupionej subskrypcji oraz wysokiej prędkości łącza internetowego, które zapewni najwyższą jakość oglądania. Aplikacja jest dostępna dla użytkowników PlayStation 5 w sekcji Multimedia na konsoli.

Kluczowym elementem naszej globalnej strategii jest docieranie do klientów niezależnie od tego, gdzie oni są i dlatego cieszymy, że wzbogacony Disney+ trafi do użytkowników PlayStation 5. Dzięki technologiom 4K i HDR fani doświadczą wyższej jakości korzystania ze streamingu. – powiedział Jerrell Jimerson, EVP of Product & Design, Disney Streaming.

