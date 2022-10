YouTube w 4K wyłącznie w opcji Premium?

fot. pixabay.com

Jak donosi MacRumors, użytkownicy na Reddit i YouTube zaczęli publikować zrzuty ekranu opcji rozdzielczości 2160p/4K filmów YouTube, na których najwyższa rozdzielczość dostępna jest tylko dla subskrybentów YouTube Premium. Co tylko pozornie dodaje kolejną korzyść obok braku reklam do usługi wycenianej na 23,99 zł miesięcznie.

Nie wiemy, czy jest to test wśród ograniczonego podzbioru użytkowników w różnych krajach lub coś, co Google dopiero zaczęło wdrażać, ale u piszącego te słowa działa, czyli 4K nadal jest dostępne bez Premium. Istnieje również możliwość, że był to jakiś niezamierzony błąd ze strony YouTube (lub hoax), ale to wydaje się mało prawdopodobne.

https://twitter.com/sondesix/status/1576256922965069824

Ostatnią dużą wiadomością z YouTube Premium było to, że subskrybenci mogli ubiegać się o pakiet gier Stadia za darmo. Google ogłosiło jednak, że serwis strumieniujący gry Stadia zostanie zamknięty w styczniu, i oferuje pełny zwrot pieniędzy za większość zakupów sprzętu i oprogramowania Stadia. Być może YouTube Premium szuka innych sposobów przyciągnięcia nowych abonentów. Google twierdzi, że ma 50 milionów subskrypcji połączonych przez YouTube Premium i Music, co wypada blado w porównaniu z dużymi graczami, jak Netflix czy Spotify.

Być może YT Premium tym sposobem przyciągnie kilku nowych użytkowników, ale raczej nie jest to warte oburzenia, jakie podniesie się w sieci. Czy sukces takiego ruchu sprawiłby, że YT Premium wykluczyłby „darmowych” użytkowników z dostępu do treści z HDR lub w 60 kl./sek.? Najnowsze badanie Steam pokazuje, że niewielu uczestników ma monitory 4K, ale za to wiele osób korzysta z aplikacji YouTube na swoich inteligentnych telewizorach 4K/HDR.

Z drugiej strony, darmowy YouTube jest już tak napchany reklamami, że czasami ogląda się na nim gorzej niż w tradycyjnej telewizji. Być może jednak droga nie w ekskluzywności, a w inkluzyjności i Google powinno przede wszystkim obniżyć cenę wzorem Prime Video, które w zeszłym roku zaoferowało dużo dobrych seriali za niewielką roczną opłatę.