Gwiezdne Wojny oficjalnie odrzucają midi-chloriany. Wszystko za sprawą Luke'a Skywalkera

fot. Annie Leibovitz/Vanity Fair/Lucasfilm

Gwiezdne Wojny wykorzystały Luke'a Skywalkera do oficjalnego uznania midi-chlorianów za nieistotne. Oryginalna trylogia opisywała Moc w kategoriach czysto mistycznych, ale trylogia prequeli nadała jej nowy wymiar pseudonaukowy. Wprowadziła ona bowiem koncepcję midi-chlorianów, mikroskopijnych form życia, które istnieją we wszystkich żywych istotach i pozwalają gospodarzom obcować z Mocą. Przez to można było tak naprawdę zmierzyć poziom Mocy konkretnej osoby. To odzierało ten ważny dla Gwiezdnej Sagi element z jego aury tajemniczości.

fot. materiały prasowe

W książce The Secret of the Jedi pojawia się rysunek i tekst napisany przez Luke'a Skywalkera, który odrzuca midi-chloriany jako nieistotne. Mistrz Jedi piszę, że młodzi adepci zostali przetestowani na obecność midi-chlorianów i ci z większą ich ilością lepiej słyszą wolę Mocy. Jednak jak sam twierdzi nie jest to ważne jak dokładnie Moc szepcze do nas, ważne, aby cały czas to robiła.