Nowe smartfony vivo z serii Y to prawdziwi bohaterowie codzienności

Świetne zdjęcia i dobra zabawa – przez cały dzień, zawsze. Dzięki wielu praktycznym funkcjom i długo działającej baterii nowe smartfony z serii Y to prawdziwi bohaterowie codzienności. Przykładowo, model Y35 jest wyposażony w aparat o rozdzielczości 50 MP i ulepszoną funkcję Extended RAM 3.0, która zapewnia dodatkowe 8 GB pamięci operacyjnej*, aby łatwiejsze było wykonywanie wielu zadań jednocześnie i szybsze przełączanie między aplikacjami. Ponadto wszystkie telefony z serii Y są wyposażone w duże akumulatory o pojemności 5000 mAh z inteligentnymi systemami ładowania. Nowe smartfony z Serii Y z systemem operacyjnym Android 12 stanowią intrygujące połączenie eleganckiego wzornictwa, dużej ilości pamięci masowej oraz wszechstronnych funkcji aparatu, dzięki którym można robić perfekcyjne zdjęcia. A wszystko to dostępne w cenie bezkonkurencyjnej w stosunku do jakości.

Smartfon Y35 – niezastąpiony kompan przygód

Dzięki inteligentnym funkcjom i solidnej wydajności smartfon Y35 pozwala użytkownikowi śmiało podejmować nowe wyzwania. Dzięki dużej ilości pamięci masowej i operacyjnej, szybko ładującemu się, pojemnemu akumulatorowi oraz aparatowi, który jest zawsze w stanie gotowości, bez problemu radzi sobie z współczesnymi zadaniami. Dzięki aż 256 GB pamięci masowej – co stanowi doskonały wynik w tej kategorii smartfonów – model Y35 daje mnóstwo miejsca dla twoich aplikacji, filmów i zdjęć. A dla tych, którzy wymagają jeszcze więcej pojemności, gniazdo karty pamięci modelu Y35 pozwala na rozszerzenie jej o maksymalnie 1 TB. Model Y35 przekracza też oczekiwania, oferując 8 GB pamięci RAM, którą można rozszerzyć o kolejne 8 GB dzięki opracowanej przez vivo innowacyjnej funkcji Extended RAM 3.0. Jest to funkcja oprogramowania, która korzysta z pamięci masowej telefonu do udostępnienia w razie potrzeby dodatkowej pamięci operacyjnej, dzięki czemu smartfon Y35 bije na głowę konkurencyjne modele telefonów w swojej kategorii cenowej.

Podobnie jak wszystkie modele smartfonów vivo, telefon Y35 został zaprojektowany tak, aby umożliwić każdemu użytkownikowi robienie perfekcyjnych zdjęć i filmów w łatwy i przyjemny sposób. Układ trzech aparatów składa się z głównego modułu o wysokiej rozdzielczości 50 MP, aparatu makro o rozdzielczości 2 MP pozwalającego na wykonywanie zdjęć w zbliżeniu w odległości zaledwie 4 cm od fotografowanego obiektu oraz aparatu bokeh 2 MP do artystycznych ujęć na nieostrym tle i wysokiej jakości zdjęć portretowych. Oprócz wysokiej rozdzielczości duży sensor głównego aparatu 50 MP zapewnia najlepszy efekt w dowolnym świetle. Z kolei, tryb nocny Super Night Mode, który wykorzystuje wieloklatkową redukcję szumu, pozwala uchwycić piękno nocnych scen nawet przy słabym oświetleniu. Vivo nie zapomniało oczywiście o miłośnikach selfie – przedni aparat modelu Y35 o rozdzielczości 16 MP również ma tryb Super Night Mode z zaawansowaną redukcją szumu, dzięki któremu zdjęcia są jasne i wyraźne nawet w słabym świetle. Przedni aparat jest też wyposażony w funkcję Selfie Spotlight Band – specjalną lampę błyskową do selfie, która dodaje do zdjęć światło wypełniające pozwalające na robienie atrakcyjnych zdjęć portretowych.

Duży akumulator o pojemności 5000 mAh oraz oparta na sztucznej inteligencji technologia oszczędzania energii sprawia, że smartfon Y35 może z łatwością dotrzymać kroku szybkiemu trybowi życia. Funkcja szybkiego ładowania Fast Charge 18W umożliwia naładowanie akumulatora z 1 do 70% w ciągu 70 minut, a już po 15 minutach ładowania telefon ma wystarczająco dużo mocy, aby obejrzeć na nim film trwający aż 258 minut. Przy pełnym naładowaniu akumulator umożliwia obejrzenie przesyłanego strumieniowo 14,3-godzinnego filmu w rozdzielczości HD lub utrzymanie telefonu w stanie gotowości przez dwie doby. Wysoką wydajność zapewnia układ procesora Qualcomm Snapdragon 680 Mobile Platform, który umożliwia bezproblemową pracę, a jednocześnie optymalizuje zużycie energii tak, aby przedłużyć czas działania telefonu. Dzięki ośmiordzeniowemu procesorowi o taktowaniu do 2,4 Ghz układ Snapdragon 680 podnosi wydajność na jednym rdzeniu o 20% oraz zapewnia o 10% szybsze działanie układu graficznego w porównaniu z układami poprzedniej generacji.

Ekran o przekątnej 6,58 cala i rozdzielczości FHD+ daje szeroki, pochłaniający bez reszty obraz w filmach i grach, którymi można w pełni cieszyć się dzięki rozdzielczości 2408 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Ponadto model Y35 jest wyposażony w wysokiej jakości układ głośników o maksymalnej głośności 72 dB z funkcją wzmacniania dźwięku Audio Booster, zapewniający znakomity dźwięk w podróży. Smartfon Y35 odznacza się również przepięknym minimalistycznym wzornictwem z płaską obudową o estetycznych krzywiznach 2,5D i zaokrąglonych rogach, dzięki czemu wygodnie leży w dłoni. Model Y35 jest dostępny w dwóch kolorach – Dawn Gold z innowacyjną podwójną powłoką mieniącą się odcieniami złota oraz Starlight Blue z subtelnym efektem przywodzącym skrzące się nocne niebo.

Ponieważ smartfony to jedne z najbardziej osobistych urządzeń, z jakich korzystają użytkownicy, muszą one być wytrzymałe i niezawodne – dlatego właśnie przed wprowadzeniem modelu Y35 do masowej produkcji firma vivo przetestowała go w swoim laboratorium – przeprowadzono aż 32 000 prób odporności na upadek, 6500 razy wkładano i wyciągano wtyczkę z portu słuchawkowego, a 6000 razy z portu USB**.

Model Y35 dostępny jest od 26 września. Rekomendowana cena detaliczna to 1399 PLN.

Y22s – wszechstronny towarzysz współczesnego stylu życia

Smartfon Y22s to twój idealny wszechstronny towarzysz cechujący się eleganckim wyglądem i wysoką wydajnością w codziennej eksploatacji dzięki 6 GB pamięci RAM. Tak duża pamięć operacyjna to więcej niż oferuje większość innych smartfonów z tej półki cenowej. Umożliwia ona bezproblemowe wykonywanie wielu zadań jednocześnie przy większej liczbie aplikacji działających w tle oraz szybkie, płynne przełączanie między aplikacjami. Model ten również wyposażony jest w procesor Qualcomm Snapdragon 680 Mobile Platform i 128 GB pamięci masowej z opcją rozszerzenia o 1 TB za pomocą karty pamięci MicroSD.

Model Y22s jest wyposażony w układ trzech aparatów składający się z głównego o wysokiej rozdzielczości 50 MP, modułu makro 2 MP i aparatu bokeh 2 MP. Tryb nocny Super Night Mode dostępny w tylnym aparacie pozwala uchwycić piękno nocnych scen dzięki funkcji wieloklatkowej redukcji szumu, nawet gdy oświetlenie jest dalekie od ideału. Przedni aparat modelu Y22s ma rozdzielczość 8 MP i jest wyposażony w szeroką gamę funkcji podnoszących jakość zdjęć i filmów, w tym tryb portretowy Multi-Style Portrait, który obejmuje szereg narzędzi, takich jak portretowa funkcja Face Beauty czy efekty bokeh, a także funkcja Video Face Beauty, czyli specjalny, wysoce złożony algorytm do filmów selfie.

Ekran o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+ modelu Y22s daje niezwykle żywy obraz, który dzięki maksymalnej jasności 530 nitów jest wyraźny i dobrze widoczny nawet w jasnym świetle zewnętrznym. Ale nie tylko ekran wygląda świetnie. Minimalistyczna obudowa smartfonu Y22s jest elegancka i dobrze leży w dłoni. Wrażenie robią subtelnie zaokrąglone rogi, przyciągający uwagę układ aparatów oraz niezwykle gładka powierzchnia antyodblaskowa ekranu. Urządzenie jest dostępne w dwóch charakterystycznych kolorach – wersja Summer Cyan to żywa paleta barw inspirowana chłodną bryzą w upalny letni dzień, a wersja Starlight Blue to ciemne odcienie niebieskiego z subtelnym skrzącym się efektem.

Z myślą o wysokiej wytrzymałości model Y22s także przeszedł przed wprowadzeniem do masowej produkcji serię rygorystycznych testów – przeprowadzono na nim 32 000 prób odporności na upadek, 6500 razy wkładano i wyciągano wtyk z portu słuchawkowego i 6000 razy z USB**.

Model Y22S dostępny jest od 26 września, w rekomendowanej cenie detalicznej 1199 PLN.

Stylowy i atrakcyjny cenowo Y16

Nowy, podstawowy model Y16 dowodzi, że nie trzeba wydawać fortuny, aby otrzymać telefon, którego wydajność spełnia wszystkie potrzeby użytkownika. Jako smartfon z serii Y oferuje on całą gamę fantastycznych funkcji oraz wysoką wydajność, stanowiąc interesujące połączenie wyśmienitego stosunku jakości do ceny ze stylowym wzornictwem. Model Y16 oferuje 128 GB pamięci masowej, którą można rozszerzyć o 1 TB za pomocą karty pamięci MicroSD. Jest również wyposażony w opracowaną przez vivo funkcję Extended RAM, która do zintegrowanej pamięci RAM o pojemności 4 GB dodaje 1 GB wirtualnej pamięci, umożliwiając obsługę większej liczby aplikacji w tle oraz płynne przełączanie między nimi.

Jako smartfon z serii Y model Y16 również oferuje znakomity czas pracy baterii. Akumulator o pojemności 5000 mAh sprawia, że można cieszyć się filmami, grami i muzyką, nie martwiąc się, że telefon szybko się wyładuje. Y16 obsługuje nawet funkcję ładowania zwrotnego, która umożliwia doładowywanie innych urządzeń w podróży.

Przykładem charakterystycznego dla smartfonów vivo podejścia do zdjęć i filmów, opartego na kreatywności i dobrej zabawie, jest układ dwóch aparatów składający się z głównego modułu o rozdzielczości 13 MP i aparatu makro 2 MP. Model Y16 obsługuje również ulubione funkcje użytkowników, takie jak Panorama, Face Beauty, Live Photo, Time-Lapse, Pro Mode oraz Documents, które podnoszą jakość obrazów i nadają im artystyczny charakter.

Smartfon Y16 jest bezkompromisowo elegancki, co akcentują zaokrąglone rogi i niezwykle smukła obudowa. Mimo dużego akumulatora model Y16 ma tylko 8,19 mm grubości. Jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – skrzący się Dazzling Gold oraz Elegant Black o subtelnej fakturze, którą tworzy fluorytowa powłoka. Dzięki tym cechom model Y16 jest jednocześnie miły dla oka i dobrze leży w dłoni.

Aby sprawić, że Y16 będzie – podobnie jak inne telefony z Serii Y – „odporny na wszystko”, firma vivo gruntownie przetestowała go w fazie przedprodukcyjnej. Testy te objęły 70 000 naciśnięć przycisku głośności, 150 000 naciśnięć przycisku zasilania i pół miliona naciśnięć czytnika linii papilarnych. Ponadto podczas testów 10 000 razy włożono i wyjęto też kabel USB, a 6500 razy wtyczkę kabla słuchawek**.

Model Y16 dostępny jest od 26 września, w rekomendowanej cenie detalicznej 899 PLN.

*Funkcja Extended RAM jest programową funkcją pozwalającą na przydzielenie określonej ilości pamięci masowej jako dodatkowej pamięci operacyjnej. System ten działa w sposób inteligentny, włączając i wyłączając się automatycznie, gdy w telefonie dostępna jest odpowiednia ilość pamięci masowej.

**Testy przeprowadzone w laboratorium vivo na egzemplarzach przedprodukcyjnych w kontrolowanym środowisku testowym. Wszystkie dane zawarte we wiadomości prasowej są oparte na parametrach technicznych vivo, wynikach testów laboratoryjnych oraz wynikach testów dostawców. Rzeczywiste działanie może różnić się w zależności od wersji oprogramowania, określonego środowiska testowego oraz modelu telefonu.