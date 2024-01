Lizzie McGuire - nowe szczegóły o anulowanej kontynuacji. Jedna z postaci miała się okazać nieheteronormatywna

fot. Disney

Reklama

Lizzie McGuire to popularny serial młodzieżowy, który trwał od 2001 do 2004 roku, a w głównej, tytułowej roli występowała Hilary Duff. W 2019 roku ogłoszono, że planowana jest kontynuacja produkcji, która miałaby się ukazać na platformie Disney+. Od tamtego czasu pojawiło się jednak wiele sporów między Terri Minsky, która stworzyła oryginalny serial oraz Disneyem. Plan Minsky, który popierała odtwórczyni głównej roli, zakładał stworzenie produkcji przeznaczonej dla dojrzalszego odbiorcy, który dorósł tak samo jak Hilary Duff czy postać przez nią odgrywana. Disney się na to nie zgodził, a Minsky została odsunięta od projektu. Duff próbowała swoich sił, żeby przekonać studio do zmiany zdania, ale ostatecznie produkcja została wstrzymana.

Do całej sprawy odniósł się Jonathan Hurwitz, który był scenarzystą projektu. Wspomniał on m.in. o tym, że plany na kontynuację zakładały występ postaci pobocznych z oryginalnego serialu. Za przykład wskazał postać przyjaciółki głównej bohaterki, Mirandy (Lalaine), która na początku nie była brana pod uwagę, ale po czasie miała pojawić się w kilku odcinkach, które potwierdziłyby jej nieheteronormatywność.

Nie chcieliśmy, żeby fani oryginału pomyśleli, że porzuciliśmy relację Lizzie i Mirandy. Bez dwóch zdań planowaliśmy historię dla niej. Dużo rozmawialiśmy o dorosłej Mirandzie, która jest muzyczką i podróżuje razem z zespołem. Jej nieheteronormatywność również była przedmiotem dyskusji, więc prawdopodobnie spotkalibyście kobietę, z którą miała relację.

Lizzie McGuire - opis oryginalnego serialu

Bohaterką serialu jest Lizzie, uczennica gimnazjum, która codziennie zmaga się ze szkolną rzeczywistością. Napotyka typowe problemy z nauką, życiem w dużej grupie, chłopcami, rodzicami i młodszym bratem. Ze swoimi problemami radzi sobie dzięki swoim dwóm przyjaciołom – Mirandzie i Gordo. Serial cieszy się dużą popularnością wśród nastolatek, ponieważ opowiada o problemach z jakimi nastolatki muszą radzić sobie na co dzień.