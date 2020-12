Lizzie McGuire: kontynuacja serialu z Hilary Duff jednak nie powstanie

fot. Disney

Hilary Duff poinformowała fanów wpisem na Instagramie, że nowy serial o Lizzie McGuire nie dojdzie do skutku. Oznacza to koniec burzliwej pracy nad kontynuacją popularnej produkcji, którą ogłoszono już w sierpniu 2019 roku. Twórczyni oryginalnej serii, Terri Minsky, została odsunięta od projektu już w styczniu. W tym czasie Duff walczyła z hollywoodzkim studiem, żeby przenieść prace z Disney+ do Hulu. Wówczas w oświadczeniu Disneya czytaliśmy, że platforma chce iść w innym kreatywnym kierunku.

Nowa odsłona Lizzie McGuire miała być kontynuacją i zarazem soft rebootem oryginalnej serii emitowanej na Disney Channel w latach 2001-2004. Akcja miała się skoncentrować na głównej bohaterce, która ma już 30 lat i próbuje uporać się z życiem w Nowym Jorku. Minsky chciała stworzyć dojrzałą kontynuację dla fanów serialu, którzy po tych 20 latach dorośli i są rówieśnikami tytułowej bohaterki.

Duff napisała:



Jestem zaszczycona, że mogłam wcielić się w Lizzie. Jej postać miała niepodważalny wpływ na wiele osób, w tym mnie samą. Oddanie i miłość fanów do Lizzie również dziś znaczy dla mnie naprawdę dużo. (...) Pomimo wysiłku, jaki wszyscy w to włożyliśmy, ten projekt się nie wydarzy. Chciałam, żeby w reboot Lizzie był szczery i autentyczny w pokazaniu, jaka Lizzie byłaby dzisiaj. To jest to, na co ta postać zasługuje. Możemy poświęcić chwilę, by opłakiwać niesamowitą postać, jaką mogłaby być oraz jej przygody, na które mogłaby zabrać nas ze sobą. Jest mi smutno, lecz zrobiłam co w mojej mocy i gwiazdy po prostu nam nie sprzyjały. W końcu to kwintesencja roku 2020.

Całą sprawę skomentowała rzeczniczka Disneya:



Fani Lizzie McGuire mają duże oczekiwania co do nowej historii bohaterki. Dopóki nie będziemy pewni, że możemy sprostać tym oczekiwaniom, zdecydowaliśmy się wstrzymać prace nad serialem. Dzisiaj poinformowaliśmy członków obsady, że nie będziemy kontynuować pracy nad planowaną serią.