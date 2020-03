Lizzie McGuire - co dalej z serialem? Hilary Duff ma prośbę do Disneya

Lizzie McGuire to popularny serial, który miał doczekać się kontynuacji w Disney+. W styczniu 2020 roku jednak wstrzymano produkcję po nakręceniu dwóch odcinków, a twórczyni Terri Minsky została zwolniona. Wówczas w oświadczeniu Disneya czytaliśmy, że platforma chce iść w innym kreatywnym kierunku.

Dzięki nowemu wywiadowi z Variety wiemy, że Terri Minsky chciała stworzyć dojrzałą kontynuację dla fanów serialu, którzy po tych 20 latach dorośli i są rówieśnikami tytułowej bohaterki. Problem jednak jest taki, że Disney+ chce mieć tylko rzeczy uniwersalne dla całej rodziny. Dlatego Minsky wolałaby, aby projekt został przeniesiony do platformy Hulu (też należy do Disneya), w której według planów, będą pokazywane treści dla dorosłych. Niedawno tak zrobiono z serialem opartym na filmie Twój Simon.

Tak samo uważa Hilary Duff, która opublikowała obszerny post w mediach społecznościowych. Chciałaby, aby Disney ich wysłuchał i aby producenci przenieśli ich do Hulu, w którym będą mogli zobrazować wizję, na jaką fani czekają. Jej zdaniem to pozwoli stworzyć autentyczną historię, z którą widzowie będą mogli się utożsamiać, tak jak 20 lat temu mogli to robić młodzi odbiorcy z oryginalnym serialem.

Na razie w Disney+ nie podjęto żadnych dalszych decyzji związanych z tym serialem.