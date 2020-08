Nowi mutanci - Illyana Rasputin skradnie całe show? Zobaczcie najnowsze wideo

źródło: Fox

Nowi mutanci to nadchodzący film oparty na komiksach Marvela. Zapowiedziana jako przerażająca i trzymająca w napięciu produkcja skupi się na grupie mutantów. W sieci pojawił się właśnie nowy materiał promujący widowiskowe dzieło. Najnowsze wideo skupia się na postaci granej przez Anyę Taylor-Joy (Emma, The Witch) - Illyanie Rasputin znanej również jako Magik. Wszystko wskazuje na to, że będzie ona silną postacią i to ta bohaterka może skraść całe show.

Zobaczcie sami:



Przypomnijmy, że akcję Nowych mutantów osadzono w uniwersum serii X-Men i rozgrywać będzie się ona w szpitalu psychiatrycznym. To w nim przetrzymywani są wbrew swojej woli bohaterowie: Wolfsbane, Magik oraz Cannonball. Filmowe postaci zrozumieją, że są mutantami, i zaczną odkrywać, na czym polegają ich poszczególne moce.

Za reżyserię Nowych mutantów odpowiedzialny jest Josh Boone, który wraz z Knatem Lee napisał scenariusz do filmu. W produkcji wystąpią także Blu Hunt, Maisie Williams, Charlie Heaton, Alice Braga oraz Henry Zaga.

Premiera już 28 sierpnia 2020 w polskich kinach.