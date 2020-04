Nowi Mutanci spotykają kultowe horrory. Zobacz świetne fanowskie plakaty

Nowi mutanci to ostatni z filmów od Foxa dziejący się w tworzonym przez studio uniwersum X-Men. To również pierwsza produkcja o bohaterach z tego świata, która stylistyką nawiązuje do gatunku horroru. Wobec tego fani postanowili stworzyć plakaty z bohaterami widowiska, które nawiązują do klasyków kina grozy takich jak Koszmar z ulicy Wiązów czy Martwe zło. Możecie je obejrzeć poniżej.

Film skupia się na Mutantach, którzy dopiero odkrywają swoje moce. Przetrzymywani w tajemniczym obiekcie wbrew swojej woli, młodzi ludzie pragną uciec od grzechów z przeszłości i ocalić siebie. W skład tytułowej ekipy wchodzą między innymi Wolfsbane, Magik i Cannonball. W obsadzie znajdują się Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Alice Braga i Blu Hunt. Reżyseruje Josh Boone. Premiera film w związku z epidemia koronawirusa została niedawno po raz kolejny przesunięta. Na razie nie jest znana nowa data wejścia produkcji na ekrany kin.