Star Wars - fanowskie plakaty trylogii Lando. Van Damme jako Darth Maul

Lando Calrissian to jedna z najbardziej znanych postaci ze świata Gwiezdnych Wojen. To przemytnik, hazardzista i administrator Miasta w Chmurach, którego poznajemy w filmie Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje. Później stał się członkiem Rebelii w produkcji Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi. W postać wcielił się Billy Dee Williams. W sieci pojawiły się fanowskie plakaty, które przedstawiają trylogię o przygodach Lando. Filmy zostały zatytułowane The Calrissian Chronicles. Należy zwrócić uwagę na grafikę do trzeciej części, na której możemy zobaczyć Jean-Claude'a Van Damme'a jako Dartha Maula. Plakaty możecie obejrzeć poniżej.

Dla przypomnienia przed premierą filmu Han Solo: Gwiezdne wojny – historie pojawiły się plotki jakoby Lando miał dostać własny film z Donaldem Gloverem w roli głównej. Jednak po klapie widowiska te pogłoski ucichły.

During quarantine I imagined we lived in a world where we had a Lando Calrissian spin-off series pic.twitter.com/6MDe7hrXYX — Peter Stults (@Stultsified) March 29, 2020