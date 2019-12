Nowi mutanci w klimacie Marvela? Duże oczekiwania wobec filmu

Nowi mutanci to oczekiwany film komiksowy, którego premiera od dłuższego czasu stoi pod znakiem zapytania. Teoretycznie produkcja nadal ma debiutować w kwietniu przyszłego roku, jednak liczne przeróbki, dokrętki na etapie tworzenia filmu i wstrzymanie jego debiutu sprawiły, że wszyscy mają duże wątpliwości na temat tego, czy aby na pewno doczekamy premiery - czy to w kinie czy na platformie streamingowej.

Tymczasem Bill Sienkiewicz, artysta komiksowy współpracujący nad nową produkcją, wyjawił, że film ma błogosławieństwo ze strony Marvela. Jego zdaniem, Nowi mutanci mają wyraźny klimat MCU, co jemu samemu bardzo odpowiada. Jak mówi:

Dwa dni temu skontaktował się ze mną Josh Boone, który wysłał mi nowy zwiastun. Dużo nad tym pracowali, on nad tym pracował i przyznam, że wygląda to fenomenalnie! Miałem dreszcze. I to wygląda tak z powodu transakcji Fox i Disneya, nie chcę nazywać tego fuzją, przejęciem, czymkolwiek... Ale film ma błogosławieństwo od Marvela - pod względem tego, co oni z nim robią, to bardzo przypomina klimat Marvela. A z drugiej strony otrzymujemy film, w którym wszystkie elementy horroru są na swoim miejscu. To co widziałem jest niesamowite.

Josh Boone, reżyser nowego filmu potwierdził, że zwiastun Nowych mutantów zobaczymy już po nowym roku, w styczniu.

źródło: instagram.com/joshboonemovies

