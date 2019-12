Mroczna Phoenix - ci bohaterowie mogli pojawić się w filmie. Szkice koncepcyjne

X-Men: Mroczna Phoenix to ostatni film wytwórni Fox z serii o Mutantach, który wszedł na ekrany kin wcześniej roku. Fabuła kulminacji częściowo powtarza historię z filmu X-Men: Ostatni bastion. Jean Grey zostaje opanowana przez tajemniczą istotę, która daje jej niewyobrażalną moc. Dziewczyna staje się wielkim zagrożeniem. W roli głównej występuje Sophie Turner.

Choć od premiery minęło już trochę czasu, do sieci co jakiś czas trafiają szkice koncepcyjne z produkcji. Dziś możemy rzucić okiem na grafiki przedstawiające postacie, które koniec końców nie trafiły do filmu - są to Shinobi Shaw, Harry Leland, Red Lotus Gang, Freidrich Von Roehm, Andrea i Andreas von Strucker oraz Emma Frost. Autorem szkiców jest Phil Boutte. Jak Wam się podobają? Zobaczcie galerię:

X-Men: Mroczna Phoenix - szkic koncepcyjny