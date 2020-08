Nowi mutanci w uniwersum Marvela? Reżyser Josh Boone komentuje

fot. 20the Century Fox

Niedawno światową premierę miał długo oczekiwany film Nowi mutanci. Niestety, produkcja nie spotkała się z najlepszym przyjęciem wśród widzów oraz krytyków, a w związku z kiepskim odbiorem reżyser Josh Boone usunął nawet konto na Instagramie. Film skrytykował również Bob Mcleod, współtwórca komiksowych postaci. Artyście nie przypadł do gustu fakt, że reżyser zmienił wygląd bohaterów, wypomniał również tzw. white-washing, który miał miejsce przypadku jednego z bohaterów. Dodatkowo Bob Mcleod wytknął producentom, że jego nazwisko zostało źle zapisane w napisach końcowych. W związku z szerokim odzewem i zasięgami, jakie zyskały jego tweety, Mcleod postanowił nieco złagodzić swoje wypowiedzi i o to samo zaapelował do fanów.

Przerósł mnie odzew, z jakim spotkały się moje wczorajsze komentarze na temat Nowych mutantów. Dla jasności - nie powiedziałem, że to zły film. Nawet go jeszcze nie widziałem. Właściwie wydaje mi się, że może być nawet świetną rozrywką.

https://twitter.com/mcleodbob/status/1299720983918632961

Dalej Bob Mcleod tłumaczył swoją reakcję:

Wyraziłem jedynie swoje rozczarowanie, że postaci zostały pozbawione charakterystycznych atrybutów, które im nadałem. Nie powinno więc dziwić, że się zaniepokoiłem.

W kolejnych postach twórca poprosił fanów, by do całej sprawy podeszli z większym spokojem.

Zobacz także:

Nowi mutanci w uniwersum Marvela?

Josh Boone, reżyser produkcji, której akcja rozgrywa się w uniwersum X-Mena, postanowił wypowiedzieć się co do tego, czy były pomysły włączenia spin-offu o mutantach do uniwersum Marvela. Przypomnijmy, że w 2019 roku Disney, do którego przynależy Marvel, kupił Foxa, którego franczyzą jest właśnie X-Men. Okazje się, że w tej sprawie nie było prowadzonych żadnych rozmów z prezesem Marvel Studios, Kevinem Feige:

Nie rozmawialiśmy na ten temat (...). Zrobiliśmy taki film, jaki chcieliśmy zrobić dla Foxa, ale po prostu zostaliśmy kupieni przez Disneya - wyjaśnia Josh Boone.

W jednym z wcześniejszych wywiadów Charlie Heaton, odtwórca jednej z głównych ról w filmie Josha Boone'a, powiedział, że świat mutantów wydaje się być ich własnych światem. Reżyser Nowych mutantów dodał wtedy, że byłoby bardzo dziwnie, gdyby w filmie nagle pojawił się Wolverine.

Mutanci mają własną, właściwą sobie przestrzeń estetyczną - ocenił Josh Boone.

Wygląda na to, że X-Men nieszybko trafi do uniwersum Marvela.