Nowi sąsiedzi - początek zdjęć do serialu. To adaptacja bestsellerowego thrillera

fot. Witold Bączyk

Nowi sąsiedzi to nowy serial, który jest thrillerem obyczajowo-kryminalnym. Jest adaptacją bestsellerowej książki holenderskiej autorki kryminałów – Saskii Noort. Akcja toczy się na nowoczesnym osiedlu na przedmieściach.

Właśnie rozpoczęły się zdjęcia do serialu, w którym w rolach głównych występują: Marta Żmuda-Trzebiatowska, Marianna Zydek, Jowita Budnik, Michał Żurawski, Sebastian Fabijanski oraz Miroslaw Baka. Za reżyserię odpowiada Borys Lankosz (Ciemno, prawie noc; Rewers).

Udostępniono zdjęcia z nowej produkcji Polsatu, które możecie obejrzeć poniżej.

Nowi sąsiedzi - zdjęcia

Nowi sąsiedzi - Marianna Zydek jako Ewa Święcicka

Nowi sąsiedzi - opis fabuły

Poznajemy Ewę i Piotra (Marianna Zydek, Michał Żurawski), które podjęło decyzję o przeprowadzce ze względu na zapowiadające się powiększenie rodziny. Para wiodła do tej pory dość spokojne życie. Ona młoda, wrażliwa, lekko zagubiona dziewczyna, pochodząca z tradycyjnej, religijnej rodziny. On sporo starszy, jest dziennikarzem muzycznym i pochodzi dobrego warszawskiego domu. Para mimo różnicy wieku stanowi zgrana parę.

Sielankę burzy przedwczesny poród i śmierć dziecka. Nowy dom miał być przepełniony szczęściem, a zamienia się w mroczne miejsce. Para próbuje poradzić sobie z tragedią, znajdując wsparcie w nowych sąsiadach. Judyta i Szczepan (Marta Żmuda-Trzebiatowska, Sebastian Fabijański) to bardzo wyzwolona para. Ona jest atrakcyjną, instruktorką fitnessu, on przystojnym policjantem, typem prawdziwego macho. Mimo, że sąsiedzi pochodzą z zupełnie innych światów, zaczynają dzielić ze sobą radości i troski, a ich więź mocno się zaciska, co powoduje dramatyczne w skutkach konsekwencje.

Trzecia para sąsiadów, Liliana i Kacper (Jowita Budnik, Mirosław Baka) to tylko z pozoru zgodne małżeństwo. Niedołężność Liliany, buduje między małżonkami mur z tajemnic i frustracji, który nieodwracalnie wpłynie na życie wszystkich sąsiadów.

Nowi sąsiedzi - serial pojawi się najpierw w serwisie Polsat Box Go, a następnie na antenie Telewizji Polsat oraz serwisie i aplikacji polsatgo.pl.