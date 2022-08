The Walking Dead - twórca o nadchodzących serialach. Są fragmenty

fot. AMC

Do amerykańskiej stacji AMC powrócił program Talking Dead, którego prowadzącym jest Chris Hardwick. Gościem programu był Scott M. Gimple, który jest dyrektorem do spraw treści w uniwersum The Walking Dead. Zdradził kilka informacji dotyczących nadchodzących spin-offów, w którym powrócą znane z głównego serialu postacie.

Scott Gimple jest twórcą, showrunnerem i producentem wykonawczym spin-offu, który skupi się na postaciach Ricka i Michonne. W swoich bohaterów ponownie wcielą się Andrew Lincoln i Danai Gurira. W nowym serialu bohaterowie spotkają się po kilku latach rozłąki. Filmowiec zdradził jak idą postępy nad produkcją, w którą odtwórcy ról są mocno zaangażowani pod względem kreatywnym.

Pracowałem nad tym bardzo dogłębnie z Danai i Andym i nadal pracujemy nad tym prawie każdego dnia razem z kilkoma weteranami Walking Dead i kilkoma świetnymi nowymi osobami. To epicka i szalona historia miłosna. Te dwie osoby były osobno od bardzo dawana. Żyły zupełnie inaczej i muszą się nawzajem odnaleźć, a także samych siebie. Mam nadzieję, że będzie to oszałamiające.

Twórca dodał, że będziemy obserwować tę silną parę, ale również "Czerwoną Maczetę" Ricka, czym nawiązał do masakry kanibali z Terminus w 5. sezonie The Walking Dead. Ponadto zobaczymy wojowniczą Michonne, która kataną "nauczyła jednej lub dwóch rzeczy" Gubernatora (David Morrissey) w 4. sezonie. Historia będzie intymna, epicka i szalona. Premiera sześcioodcinkowego spin-offu jest zaplanowana na 2023 rok.

fot. AMC

Gimple odniósł się również do spin-offu, który skupi się na postaci Daryla (Norman Reedus). Przypomnijmy, że początkowo serial miał się koncentrować nie tylko na kuszniku, ale również na Carol. Jednak Melissa McBride zrezygnowała z występu w tej produkcji, dla której wyjazd do Francji, gdzie będą odbywać się zdjęcia, okazał się niemożliwy pod względem logistycznym.

Spin-off Daryla rozgrywa się we Francji. [The Walking Dead: Nowy świat] zdradził niektóre rzeczy, z którymi zmierzy się Daryl.

Przypomnijmy, że w zakończonym spin-offie The Walking Dead: Nowy świat, w końcówce serialu pojawił się nowy wariant zombie, które są znacznie bardziej agresywne i szybsze niż to jest w The Walking Dead. Gimple dodał, że w tej historii Daryl czuje się jak ryba bez wody, również wśród ludzi. A we Francji, czyli w kraju, który przechodzi przez apokalipsę to zupełnie inna sprawa. Będzie musiał odkryć się na nowo i odnaleźć siebie, także wtedy, gdy nie będzie przebywać z jedynymi ludźmi na świecie, z którymi czuł się komfortowo. Serial o Darylu zadebiutuje na AMC w 2023 roku.

fot. AMC

Trwają również prace na planie zdjęciowym do innego spin-offu - Isle Of The Dead. Historia skupi się na Neganie i Maggie, w których wcielają się odpowiednio Jeffrey Dean Morgan oraz Lauren Cohan. Gimple powiedział, że w ostatnich odcinkach The Walking Dead finałowego sezonu aktorzy "zmiażdżyli", a ich historia jest niesamowita. Przyznał, że poprzeczka dla nowego serialu została powieszona bardzo wysoko.

W sześcioodcinkowym pierwszym sezonie Isle of the Dead Maggie i Negan będą podróżować po postapokaliptycznym Manhattanie, który dawno temu został odcięty od lądu. Miasto jest pełne szwendaczy i mieszkańców, którzy uczynili Nowy Jork swoim własnym światem pełnym anarchii, niebezpieczeństw, piękna i terroru. Gimple opisał miasto jako rozsypujące się i chaotyczne, z własnymi kulturami i walczącymi frakcjami.

To dom wariatów, a [Maggie i Negan] zostają do niego wciągnięci. Jest wiele konfliktów. Jest dużo akcji. Są tyrolki, a szwendacze są szalone. Szczury w tym mieście są obłąkane. Eli Jorné jest showrunnerem; wykonują tam teraz niesamowitą pracę.

W obsadzie znajdują się również Gaius Charles jako Perlie Armstrong, Željko Ivanek jako Chorwat, Jonathan Higginbotham to Tommaso, a Mahina Napoleon gra Ginny. Isle of the Dead trafi na AMC w 2023 roku.

fot. AMC

Podczas programu Talking Dead zaprezentowano również fragmenty poszczególnych odcinków Tales of the Walking Dead. Przypomnijmy, że jest to antologiczny serial, w którym każdy z sześciu epizodów będzie opowiadać własną historię i skupiać się na innych postaciach. W trzecim odcinku powróci do swojej roli Samantha Morton, która wcielała się w Alphę.

W poszczególnych epizodach wystąpią: Olivia Munn, Terry Crews, Parker Posey, Anthony Edwards, Poppy Liu, Jillian Bell, Loan Chabanol, Embeth Davidtz, Jessie T. Usher, Daniella Pineda i Danny Ramirez.

Tales of The Walking Dead - zdjęcia

Tales Of The Walking Dead - Terry Crews i Olivia Munn

Tales of the Walking Dead - premiera pierwszego odcinka 14 sierpnia w amerykańskiej stacji AMC. Data premiery w Polsce nie jest znana. The Walking Dead powróci z 17. odcinkiem 11. sezonu 2 października 2022 roku w amerykańskiej stacji AMC.