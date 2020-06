Nowy czerwony Batman jest złą wersją [SPOILER]. Wielu z Was już go zna...

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W zeszłym tygodniu informowaliśmy Was, że na amerykańskim rynku zadebiutował pierwszy zeszyt nowej serii komiksowej, Dark Nights: Death Metal. Przypomnijmy, że jest to ta sama historia, w której pojawił się najpotężniejszy Mroczny Rycerz w historii, a Wonder Woman zabiła Batmana, Który się Śmieje za pomocą Piły Łańcuchowej Prawdy - więcej przeczytacie w tym miejscu.

Wielkie zainteresowanie wśród fanów komiksów wzbudza także grupa złoczyńców, w skład której wchodzą złe wersje Mrocznego Rycerza - Bat Mage, połączenie Batmana i Deathstroke'a, bat-dinozaur nazywany po prostu B-Rex oraz tajemniczy antagonista w Czerwonym Kostiumie. Jak się teraz okazuje, ten ostatni jest mrocznym wcieleniem Terry'ego McGinnisa znanego też jako Batman Przyszłości. Pierwotnie tę postać mogliśmy oglądać w cieszącej się sporą popularnością również w naszym kraju animacji Batman - 20 lat później.

Taki obrót spraw ujawnił scenarzysta komiksu, Scott Snyder, który dodał, że to właśnie dlatego Bat Mage określa złoczyńcę jako "beyondera". Autor potwierdził tym samym spekulacje czytelników, którzy już wcześniej zauważali, że antagonista nosi te same barwy co McGinnis.

It is. Why he’s called “beyonder” by Bat Mage https://t.co/55twaDCXKK — Scott Snyder (@Ssnyder1835) June 18, 2020

Zobaczcie również muzyczny zwiastun do całej serii - autorem piosenki jest Marilyn Manson: