Najpotężniejszy Batman w historii, Wonder Woman tnie piłą łańcuchową - co za jatka w świecie DC!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC/Screen Rant

Na amerykańskim rynku zadebiutował pierwszy zeszyt nowej serii DC, Dark Nights: Death Metal. Wydarzenie to od jakiegoś czasu było wyczekiwane przez wielu fanów komiksów - wszystko wskazuje na to, że nie będą oni zawiedzeni. Nie może być inaczej, skoro już na etapie otwarcia twórcy pozwolili sobie na naprawdę mocne akcenty. I tak w opowieści pojawił się najpotężniejszy Batman wszech czasów, natomiast Wonder Woman zabiła znanego złoczyńcę przy pomocy Piły Łańcuchowej Prawdy.

Wcześniej informowaliśmy Was, że w historii zostanie pokazanych wiele złych wersji Mrocznego Rycerza (w tym zupełnie oryginalny Bat-dinozaur), którzy są dowodzeni przez Batmana, Który się Śmieje - tej grupie udało się przejąć władzę nad światem. Rozdzieleni superbohaterowie zaczynają operować na rozmaitych odcinkach frontu walki ze złem: Wonder Woman i Swamp Thing schodzą do piekieł, Mroczny Rycerz kontroluje własną armię nieumarłych, a Superman jest uwięziony na planecie Apokolips. W dodatku Wally West aka Flash (warto dodać, że obdarzony niektórymi mocami Doktora Manhattana) tuła się po czeluściach Piekła.

Gdy Amazonka ostatecznie spotkała Szkarłatnego Sprintera, do ich konwersacji wtrącił się Batman, Który się Śmieje. Próbował on przekupić Dianę, oferując jej własną planetę; sęk w tym, że Wonder Woman wyciągnęła w tym czasie Piłę Łańcuchową Prawdy i z miejsca zabiła złoczyńcę.

Posunięcie to odbiło się na dalszej części opowieści. Złe wersje Batmana wpadły w panikę - wojnę im wydał prawdziwy Mroczny Rycerz. Co więcej, jest on uzbrojony w pierścień Czarnych Latarni, który pozwala mu ożywiać umarłych. Prawdziwe zaskoczenie przyszło jednak później.

Po śmierci Batmana, Który się Śmieje jego poplecznicy postanowili wprowadzić dawny plan zmarłego dowódcy w życie. Po naciśnięciu charakterystycznej przypinki znanej z komiksów o Strażników, powołali oni do istnienia "ostatecznego Bruce'a Wayne'a", który okazał się połączeniem Mrocznego Rycerza i Doktora Manhattana. Czytelnicy nie mają wątpliwości - to najpotężniejsza wersja Batmana, jaka została kiedykolwiek pokazana w komiksach. Wygląda więc na to, że pozostali przy życiu herosi będą musieli mierzyć się z naprawdę śmiertelnym zagrożeniem.

Zobaczcie plansze i udostępnione już w sieci pierwsze strony premierowego zeszytu:

Dark Nights: Death Metal #1 - plansze