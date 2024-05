Nowy dekoder polsat soundbox - elegancki design, dźwięk Dolby Atmos i rozdzielczość 4K

fot. Polsat Box

Polsat Box wprowadza do oferty nowy dekoder polsat soundbox 4K oparty na platformie Android TV. Wyposażony jest w cztery głośniki opracowane we współpracy z renomowaną firmą Bang & Olufsen, które zapewniają wyraźny, głęboki i wciągający dźwięk Dolby Atmos. Dekoder może odbierać kanały telewizyjne w rozdzielczości 4K lub niższej za pośrednictwem internetu lub satelity. Najnowszy dekoder Polsat Box to nie tylko nowatorski sposób na stworzenie domowego centrum rozrywki, ale także elegancki design oraz funkcjonalność i wygoda.

fot. Polsat Box

Firma Sagemcom opracowała dekoder polsat soundbox 4K we współpracy ze światowej sławy firmą audio Bang & Olufsen, która pomogła ulepszyć dźwięk płynący z urządzenia i wzbogacić go o obsługę technologii Dolby Atmos. Dzięki czterem głośnikom, polsat soundbox 4K zapewnia wyraźny, szczegółowy i wciągający dźwięk Dolby Atmos znacznie przewyższający to, co zazwyczaj oferują nasze telewizory.

Obsługujący łączność Wi-Fi w standardzie 6 (2,4 GHz i 5 GHz) oferuje niedostępna wcześniej przepustowość łącza, co zapewnia bezproblemowe strumieniowanie treści. Platforma Android TV ułatwia dostęp do sklepu Google Play, w którym znajdziemy wiele aplikacji, w tym YouTube, Polsat Box Go, Disney+, HBO MAX i inne. Dzięki wbudowanemu Chromecastowi można łatwo przesyłać materiały z urządzenia mobilnego na telewizor. Dekoder obsługuje też polecenia głosowe, które można wydawać za pośrednictwem pilota Bluetooth. Z kolei przydatane funkcje, takie jak nPVR, TimeShift, reStart i CatchUP, umożliwiają wstrzymywanie, przewijanie, rozpoczynanie od nowa lub nagrywanie wybranych programów.

Nowy dekoder polsat soundbox 4K wymaga podłączenia do internetu i skierowany jest do posiadaczy telewizji satelitarnej lub kablowej IPTV. Dzięki funkcji DUO można łatwo przełączać się między oglądaniem tego samego programu telewizyjnego z satelity lub przez internet w ramach tego samego miesięcznego abonamentu.

Dekoder polsat soundbox 4K jest już dostępny w ofercie satelitarnej i kablowej IPTV! We wszystkich pakietach możesz go otrzymać ze stałym zobowiązaniem już od 30 zł. A co najlepsze? Płacisz tylko 1 zł na początek, a następnie tylko 30 zł miesięcznie! Ponadto można dołożyć dodatkowe dekodery, aby korzystać z usługi Multiroom.

Główne cechy i możliwości dekodera polsat soundbox 4K:

Technologia Dolby Atmos zapewnia doskonały, wciągający dźwięk, który wykracza poza to, co oferuje konwencjonalny dźwięk przestrzenny. Dzięki Dolby Atmos granie, oglądanie filmów lub słuchanie nowej muzyki staje się jeszcze bardziej wciągające (w przypadku treści wyprodukowanych w Dolby Atmos).

Polsat Box Go, Disney+, HBO Max i YouTube to tylko kilka z najlepszych aplikacji i gier dostępnych na platformie Android TV.

Dzięki maksymalnej rozdzielczości wideo 4K można zaobserwować jeszcze więcej szczegółów, dynamiki, kolorów i odcieni, które składają się na doskonałą jakość obrazu.

Wyszukiwanie głosowe i pilot Bluetooth - za pomocą głosu możesz obsługiwać urządzenie, przewijać, nagrywać materiały i zmieniać kanały, a także wyszukiwać filmy, seriale i programy.

Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi 6 urządzenie może bez trudu łączyć się z Internetem, wyszukując dostępne sieci Wi-Fi. Nowy dekoder jest kompatybilny zarówno z pasmem Wi-Fi 2,4 GHz, jak i 5 GHz.

Funkcja DUO umożliwia użytkownikom dostęp do kanałów telewizyjnych przez satelitę lub internet. Klient sam wybiera odbiór IPTV przez internet lub satelitę i może zmieniać źródło w dowolnym momencie.

Przyjazne dla użytkownika menu dzięki eleganckiemu i nowoczesnemu wyglądowi zapewnia szybki i łatwy dostęp do wszystkich kanałów, funkcji i treści na żądanie.

Funkcje łamiące liniowy schematem oglądania tradycyjnej telewizji obejmują: nPVR (nagrywanie w chmurze wybranych programów), CatchUp (oglądanie programów do 7 dni po emisji), TimeShift (zatrzymywanie i przewijanie określonych programów do 3 godzin) oraz reStart (oglądanie programów od początku, do 3 godzin wstecz).

Przesyłanie bezprzewodowo multimediów z urządzenia mobilnego do telewizora za pomocą wbudowanego Chromecasta.

polsat soundbox 4K

Na tej stronie znajdziecie więcej informacji na temat dekodera polsat soundbox 4K, a także możecie złożyć zamówienie.