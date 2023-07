Seriale na lato w Polsat Box Go. Co warto obejrzeć?

fot. materiały prasowe

Choć letnia pora nie sprzyja spędzaniu długich wieczorów przed ekranem, zawsze miło jest znaleźć chwilę na odrobinę relaksu z popkulturą. Z pewnością w tym okresie dobrze sprawdzą się krótkie seriale, które dostępne są w pokaźnej bibliotece Polsat Box Go. Serwis streamingowy oferuje rozmaite produkcje – nie tylko dobrze nam znane projekty, ale też nowe polskie seriale premium. Do wyboru macie śmieszne komedie, pełne napięcia thrillery, kryminalne zagadki oraz poruszające dramaty. Wśród nich znajdują się lekkie i krótkie historie oraz dłuższe, bardziej rozbudowane fabuły.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym przewodnikiem po interesujących produkcjach, które są dostępne w ofercie Polsat Box Go. Na liście umieściliśmy nie tylko te najnowsze i najpopularniejsze seriale. Przypominamy też o kilku starszych projektach! Przedstawione zestawienie jest subiektywne. Jesteśmy jednak pewni, że i Wam te tytuły przypadną do gustu.

Wszystkie tytuły są dostępne bez reklam w pakiecie Polsat Box Go Premium.

Jedna z lepszych produkcji oryginalnych serwisu. To jednosezonowy serial, w którym kryminalna zagadka przeplata się z dramatem psychologicznym. Produkcja przybliża losy Agnieszki, dziennikarki śledczej, za którą krok w krok podąża prywatna tragedia. Gdy nareszcie pojawia się nadzieja, że bohaterka poukłada sobie życie, przeszłość znów daje jej o sobie znać. Tym razem na drodze do szczęścia staje więzień – dawny bohater słynnego reportażu Agnieszki. Teraz prosi o pomoc, a jego zawiła sprawa niespodziewanie rzuca nowe światło na tragiczne wydarzenia z życia kobiety.

Zagmatwana rzeczywistość w komediowej odsłonie. Bardzo lekka i przyjemna produkcja. Przedstawia dojrzałą, na pozór spełnioną kobietę, która rozkwita w szczęśliwym małżeństwie. Wydawać by się mogło, że bohaterka wiedzie wspaniałe życie – namiętny związek, kochający się domownicy i pasja, która ją napędza. Niestety szybko schodzimy na ziemię, bo na horyzoncie pojawiają się czarne chmury. Lulu ze złamanym sercem musi pozbierać siły i stać się głową rodziny. Czy własny biznes pomoże jej odnaleźć spokój?

Ten trzymający w napięciu thriller to obraz smutnej rzeczywistości polskich lekarzy z oddziału ratunkowego. W systemie, w którym każdy pacjent określany jest kodem – zielonym, żółtym lub czerwonym – wybór, komu należy uratować życie, jest niezwykle trudny. Przytłaczająca presja i ekstremalne warunki to codzienność znana na SOR. W takim położeniu znajduje się doktor Jacek Woliński, który w oczach pacjentów uchodzi za cenionego lekarza. Bohater skrywa jednak mroczną tajemnicę – czai się za nią potrzeba wymierzania sprawiedliwości. Niełatwe decyzje moralne wpędzają go coraz mocniej w rolę kata i wybawcy.

Serial przedstawiający brutalny i bezwzględny świat polityki. To tutaj za każdym rogiem czai się intryga, a walka o najwyższą posadę nie uznaje moralnych reguł. Przedstawiciele przeciwnych stron – Daria Seyda i Patryk Hauer – staną do pojedynku o urząd prezydenta RP. Szybko jednak połączą siły. Niespodziewany spisek wśród osób z najwyższych kręgów władzy pojedna ich w jednym celu – obnażenia danych człowieka, który za wszystkim stoi.

To dramat przepełniony rodzinnymi tajemnicami, z którymi muszą sobie radzić tytułowi bracia. Wyraziste postaci i niespodziewane okoliczności – to połączenie nie tylko przyniesie uśmiech, ale też pogrąży nas w smutnych emocjach. Świat pokazany z różnych męskich perspektyw – rywalizacja, konflikty i trudne dylematy wyłaniają się tu na pierwszy plan. Do tego miłość i pożądanie, za którymi kroczą matczyna nadopiekuńczość i krytyczne oko ojca. Choć to historia o mężczyznach, kobiety są tu wszechobecne.

To obraz szczęśliwej rodziny, przedstawiony z przymrużeniem oka. Niespodziewana miłość i wynikające z niej konsekwencje obrócą życie mieszkańców niecodziennego domu do góry nogami. Winowajcą ma być 25-letni Max, który zakocha się po uszy w dojrzałej Karolinie. Matka trójki dorastających dzieci i młody kochanek staną w obliczu walki o akceptację wśród młodzieży i eksteściowej.

Kryminał, w którym samotny wilk wymierza sprawiedliwość. Były oficer CBŚ, który zerwał z przestrzeganiem prawa i sfingował własną śmierć, pomaga ofiarom niezadowolonym z procedur wymiaru sprawiedliwości. Tam, gdzie prawo zawiodło, ostatni sprawiedliwy wymierza kary. Sam jednak musi uważać na tropiących go funkcjonariuszy. Walczący z zawodnym systemem śmiałek jest skazą na dobrym imieniu policji.

To zakręcona komedia, w której scenę przejmują seniorzy. Po tym, jak rodzice wyjechali na wakacje, opieka nad dzieckiem przypadła kochanym dziadkom. Niestety w wyniku pomyłki do domku na prowincji zjechali się zarówno rodzice Ani, pochodzący ze wsi, jak i rodzice Mateusza – wielkomiejscy ludzie. Zderzenie tak różnych światów pięknie przypieczętowuje humor. W końcu dziadkowie mają różne metody wychowawcze.

Serial o wyjątkowo lekkiej formule – mamy więc humor, sprawy dopasowane do polskiej rzeczywistości i niezwykle sympatyczną główną bohaterkę. Katarzyna Porada ma za sobą ciekawą drogę zawodową. Po ukończeniu wymarzonych studiów zostaje zatrudniona w lokalnej kancelarii. Zachęcona swoimi osiągnięciami chce dalej piąć się w górę, dlatego podchodzi do egzaminu adwokackiego. Niestety po jego zdaniu zostaje zwolniona. To zmusza ją do wynajęcia małego lokalu, w którym oferuje niedrogą pomoc prawną. Niska cena przyciąga osobliwych klientów.