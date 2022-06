Polsat Box Go łączy w cyfrową jedność tradycyjną telewizję z strumieniowaniem na żądanie

fot. Polsat Box Go

W serwisie dostępne są trzy pakiety: dwa główne, płatne pakiety: Polsat Box Go Premium oraz Polsat Box Go Sport, a także niedawno dodany bezpłatny pakiet Polsat Go Ukraina z kanałami informacyjnymi, filmowymi oraz bajkami w języku ukraińskim. Zależnie do nastroju można więc oglądać jeden ze 120 kanałów telewizyjnych, w tym największe wydarzenia sportowe na żywo, lub wybrać coś z bogatej oferty filmów i seriali na żądanie.

Polsat Box Go Premium to oferta skierowana do miłośników filmów, seriali oraz tradycyjnej telewizji. Pakiet daje dostęp do 100 zróżnicowanych kanałów TV – od informacyjnych, filmowych czy muzycznych przez dokumentalne, dla dzieci, kulinarne i wiele innych. Polsat Box Go Premium dostępny jest w promocyjnej cenie 30 zł za 30 dni i można od razu zdecydować się na płatność cykliczną albo wykupić jednorazowy trzydziestodniowy dostęp. To wygodna opcja, jeżeli chcemy obejrzeć jakiś serial lub kilka filmów z oferty Premium.

fot. Polsat Box Go

Nowe produkcje Polsatu dostępne są w serwisie wcześniej niż w ramówce telewizyjnej. Są wśród nich: Przyjaciółki, Mecenas Porada, Komisarz Mama, Kowalscy kontra Kowalscy, Pierwsza miłość czy Nasz nowy dom. Godne polecenia są także seriale takie jak: Układ, Mental, Backdoor. Wyjście awaryjne, Osaczony, Cień czy Fear The Walking Dead oraz 4 sezon serialu Preacher .

W Polsat Box Go można także wypożyczać filmy na 48 godzin. Promocyjnie, we wtorki wypożyczać można 10% taniej. Obecnie w ofercie znajdziemy takie nowości jak: Skarb Mikołajka, To musi być miłość (który zobaczymy tylko w tym serwisie), Furioza, Zupa nic, Hazardzista, Szef roku, Moonfall, Król Internetu, Najmro. Kocha, kradnie, szanuje, W pułapce.

Polsat Box Go Sport skierowany jest do kibiców. Jest oczywiście mnóstwo piłki nożnej – Liga Mistrzów UEFA na kanałach Polsat Sport Premium, PKO BP Ekstraklasa na CANAL+ SPORT 3 i 4, a także liga hiszpańska, włoska, francuska, portugalska, belgijska i Formula 1 na kanałach Eleven Sports. A na dokładkę jeszcze Eurosport i Eurosport 2 oraz m.in. Extreme Sport. W sumie 20 kanałów poświęconych najróżniejszym dyscyplinom sportu od klasycznych do ekstremalnych oraz możliwość wykupienia dostępu do wydarzeń PPV. Pakiet jest również dostępny w promocyjnej cenie 40 zł za 30 dni i podobnie jak w przypadku Premium można wykupić dostęp na 30 najbliższych dni bez konieczności przedłużania. Jeżeli więc bardzo konkretnie interesuje nas jakieś wydarzenie sportowe, jak choćby nadchodząca siatkarska Liga Narodów – Polsat Box Go Sport będzie dobrym wyborem. Transmisje można oglądać na wielu różnych urządzeniach.

fot. Polsat Box Go

Poniżej szybki przewodnik, który ułatwi wejście w świat platformy Polsat Box Go:

Co to jest Polsat Go i czym różni się od Polsat Box Go?

Oprócz Polsat Box Go użytkownicy mogą korzystać także z drugiego serwisu – Polsat Go. Polsat Go jest usługą bezpłatną oferującą możliwość oglądania programów z oferty Polsatu, po emisji na antenie, w zamian za oglądanie reklam. Polsat Box Go to usługa płatna, dająca dostęp do 120 kanałów telewizyjnych, filmów i seriali – w tym premierowych i na wyłączność – od wielu znanych dostawców treści, wydarzeń sportowych na żywo i przedpremier produkcji Telewizji Polsat. Polsat Box Go zastąpił Iplę oraz Cyfrowy Polsat Go.

fot. Polsat Box Go

Jak się zalogować jeżeli miałem konto w Ipli?

Użytkownicy zarejestrowani wcześniej w Ipli logują się swoimi danymi logowania, wpisując je w okienka „Dla pozostałych użytkowników”.

Skąd można ściągnąć aplikację Polsat Box Go na smartfony lub tablety?

Aplikacja Polsat Box Go jest już dostępna w Google Play, App Store i Huawei AppGallery.

Czy aplikacja jest dostępna na telewizorach z systemem Smart TV?

Aplikacja Polsat Box Go jest dostępna na telewizory z systemem Android i można ją pobrać ze sklepu Google Play. W przypadku telewizorów Samsung Smart TV można ją ściągnąć na modele od rocznika 2017, a w przypadku LG Smart TV od rocznika modelowego 2018, ale dostępna jest wyłącznie na telewizorach UHD. Aplikacja jest również dostępna na przystawkach telewizyjnych Android TV, Apple TV oraz Amazon Fire TV.

Czy aplikacja jest na moim dekoderze?

Aplikacja jest dostępna na dekoderach Polsat Box - z serii polsat box 4K i Evobox. Można także skorzystać z dostępu do Polsat Box Go przez przeglądarkę internetową pod adresem polsatboxgo.pl oraz z bardzo intuicyjnej możliwości przerzucania obrazu na telewizor za pomocą funkcji Chromecast lub AirPlay wprost z urządzeń mobilnych czy z przeglądarki internetowej w komputerze.

fot. Polsat Box Go