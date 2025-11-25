Nowy Egzorcysta - Scarlett Johansson w głównej roli. Tym razem ma być inaczej

Źródło: Marvel

Reklama

Jak donosi Deadline, Blumhouse i Atomic Monster zatrudnili Scarlett Johansson do głównej roli w nowej odsłonie legendarnej franczyzy Egzorcysta. Za sterami stoi Mike Flanagan w roli reżysera i scenarzysty. Znamy go doskonale z tak dobrze ocenianych horrorów jak Nocna msza, Doktor Sen, Nawiedzony dom na wzgórzu, Zagłada domu Usherów oraz Nawiedzony dom w Bly.

Nowy Egzorcysta - Scarlett Johansson w głównej roli

Tak skomentował angaż aktorki:

- Scarlett jest błyskotliwą aktorką, której porywające kreacje zawsze są prawdziwe i odważne, a gra w filmach gatunkowych i letnich blockbusterach. Nie mógłbym być szczęśliwszy z jej dołączenia do filmu Egzorcysta.

Dziennikarze są zdania, że to jest sygnał dla branży i widzów o poważnym podejściu do projektu. W 2023 roku do kin wszedł Egzorcysta: Wyznawca, który miał być pierwszą częścią planowanej serii. Film zebrał 136,2 mln dolarów, okazując się klapą, a do tego miał fatalne recenzje. Reżyser David Gordon Green zrezygnował z projektu, a producenci zdecydowali się anulować plany.

Scarlett Johansson dopiero co zagrała w największym hicie 2025 roku, czyli Jurassic World: Odrodzenie, który osiągnął globalnie 869 mln dolarów. Wyreżyserowała też swój debiut reżyserski Eleanor Wspaniała. Dla aktorki Egzorcysta jest pierwszym pełnoprawnym horrorem w karierze.

Historia będzie całkowicie nowa i nie będzie miała żadnego związku z filmem Egzorcysta: Wyznawca. Data premiery nie została wyznaczona. Szczegóły fabuły nie są znane.