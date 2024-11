Bushido to nowy film o samurajach od A24. Za kamerą reżyser teledysku This Is America

fot. YouTube (Vanity Fair)

W tym roku wielkim, pozytywnym zaskoczeniem i sukcesem okazał się serial FX pod tytułem Szogun, który podbił serca widzów i jury nagród Emmy. Produkcja wzbudziła ponowne zainteresowanie czasami samurajów, a na efekty nie trzeba było długo czekać. A24 oficjalnie zatrudniło reżysera Hiro Murai do stworzenia filmu Bushido. To oryginalny film o samurajach sfinansowany i wyprodukowany przez A24, który wedle raportów ma być pełną akcji produkcją osadzoną w czasach feudalnej Japonii. Nie ma na razie szczegółów odnośnie fabuły.

Hiro Murai do tej pory zajmował się tworzeniem klipów muzycznych, m.in. dla artystów takich jak Childish Gambino (teledysk do hitu This Is America) czy Earl Sweatshirt. Był też producentem i reżyserem pojedynczych odcinków takich seriali, jak Atlanta czy Stacja jedenasta. Będzie to pełnometrażowy debiut dla 41-letniego japońskiego reżysera.

