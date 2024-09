Kultowe Flappy Bird powraca po 10-latach. Uzależniająca rozgrywka i zupełnie nowe tryby zabawy

fot. youtube.com

Flappy Bird to prosta gra mobilna, która swego czasu cieszyła się ogromną popularnością i pobrano ją ponad 50 milionów razy. Zainteresowanie nią było tak duże, że jej twórca, Dong Nguyen, zdecydował się usunąć ją z sieci, bo jak stwierdził: "była tak uzależniająca, że stało się to problemem".

Grupie fanów znanej jako Flappy Bird Foundation udało się jednak zdobyć prawa do gry (oraz do Piou Piou vs Cactus - zdaniem niektórych Flappy Bird miało być klonem tej produkcji) i podjęli decyzje o przywróceniu jej na rynek. Ma do tego dojść w 2025 roku, a kultowy Flappy Bird otrzyma także nową zawartość. Będzie ona obejmować między innymi "EZ mode" dla początkujących, a także tryb rywalizacji, w którym zmierzy się aż 100 graczy.

Jesteśmy niesamowicie podekscytowani mogąc przywrócić Flappy Bird i dostarczyć świeże doświadczenie, które przyciągnie graczy na lata - powiedział prezes Flappy Bird Foundation, Michael Roberts. Mamy wielkie plany wobec naszego małego ptaka.