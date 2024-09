Nowe produkcje w katalogu PlayStation Plus we wrześniu. Fani gier indie powinni być zadowoleni

fot. Devolver Digital

Reklama

Sony ujawniło gry, jakie pojawią się w usłudze PlayStation Plus Extra oraz Premium w niedalekiej przyszłości. Wrześniowa oferta powinna ucieszyć przede wszystkim fanów gier niezależnych. W katalogu pojawi się między innymi kolorowe i debiutujące na rynku The Plucky Squire, a także ciepło przyjęte przez graczy tytuły, takie jak Road 96, Under the Waves i Night in the Woods. Na liście jest także jeden polski tytuł: Chernobylite autorstwa studia The Farm 51. To survival horror sci-fi z elementami RPG, którego akcję osadzono w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Podczas rozgrywki zajmiemy się nie tylko walką o przetrwanie, ale też stworzymy bazę, będziemy zarządzać zasobami oraz towarzyszami.

Nie zabraknie też nowości w katalogu PS Plus Premium. Powiększy się on o trzy klasyki oraz jeden tytuł na PS VR2 - Pistol Whip.

fot. SIE

PlayStation Plus Extra i Premium - nowe gry we wrześniu

The Plucky Squire

Under The Waves

Night in the Woods

Chernobylite

Wild Card Football

Space Engineers

Road 96

Ben 10

Far Cry 5

PlayStation Plus Premium - nowe klasyki/VR

Pistol Whip (PS VR2)

Secret Agent Clank

Sky Gunner

Mister Mosquito

Wszystkie wyżej wymienione gry pojawią się w bibliotekach usług od 17 września.