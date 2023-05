Nowy Hellboy - koniec zdjęć do filmu. Twórca komiksu ocenia prace

materiały prasowe

Informacje o końcy zdjęć do nowego filmu Hellboy: The Crooked Man ogłosił sam twórca komiksu Mike Mignola, który zgodnie z zapowiedziami aktywnie współpracował przy tej produkcji. Prace na planie były kręcone w Bułgarii i mówi się,że trwały 7 tygodni. Sam Mike Mignola jest bardzo zadowolony z tego, co do tej pory widział!

Nowy Hellboy i wierność komiksom

- Przy tym nie byłem na planie, ale byli na tyle mili, że podsyłali mi codziennie nagrania tego, co nakręcili. Muszę to przyznać, że bardzo mi się podoba to, co widziałem. Jeśli fani czekali na film o Hellboyu, który jest adaptacją jednej z moich historii, myślę, że w końcu to dostaną.

W swoim poście na Instagramie pogratulował reżyserowi Brianowi Taylorowi, ekipie oraz obsadzie. Podkreśla też, że film adaptuje jego ulubioną historię z komiksów. Mignola jest współtwórcą scenariusza razem z Chrisem Goldenem.

Hellboy: Lichwiarz - o czym jest komiks?

Historia rozgrywa się w 1956 roku w Wirginii Zachodniej, w której Hellboy natrafia na mężczyznę imieniem Tom. Jest on osobą, która w młodości sprzedała swoją duszę demonowi znanemu jako Lichwiarz. Hellboy i Tom łączą siły, by stawić czoło demonowi w Appalachach.

Hellboy: The Crooked Man - data premiery nie jest znana. Jack Kesy zagra tytułową rolę, a sam film jest horrorem.