Tak wygląda kampania singleplayer w Battlefield 6. Imponująca rozwałka!

fot. EA

Battlefield Labs to program testów społecznościowych, w ramach którego wybrani gracze mogą przedpremierowo zapoznać się z nadchodzącą odsłoną popularnej serii tworzonej przez studio DICE i wydawanej przez Electronic Arts. Co jakiś czas do sieci trafiają materiały z rozgrywki. Dotychczas koncentrowały się one na trybie sieciowym, jednak niedawno pojawił się pierwszy materiał prezentujący kampanię fabularną dla jednego gracza.

Krótki, trwający nieco ponad półtorej minuty film został opublikowany na profilu użytkownika temporyal w serwisie X. Przedstawia on finał misji rozgrywającej się w Tadżykistanie, zakończony widowiskowym zniszczeniem tamy. Warto przypomnieć, że destrukcja otoczenia z czasem stała się znakiem rozpoznawczym serii Battlefield.

Temporyal ujawnił również, że według dostępnych obecnie informacji Battlefield 6 ma zaoferować prolog oraz osiem misji rozmieszczonych w różnych zakątkach świata. Oprócz Tadżykistanu gracze odwiedzą m.in. Egipt, Stany Zjednoczone oraz Gibraltar.

Data premiery Battlefield 6 nie została jeszcze ujawniona.