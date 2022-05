Nowy Jork pozywa Activision Blizzard i Bobby'ego Koticka

fot. Activision Blizzard

Holding Activision Blizzard został po raz kolejny pozwany, tym razem przez nowojorskich urzędników. Pozew, o którym jako pierwsze dowiedziało się Axios, jest wymierzony w dyrektora generalnego Bobby'ego Koticka. Zarzuca mu się, że jest „niezdolny” do negocjowania trwającej właśnie sprzedaży swojej firmy Microsoftowi, powołując się na jego „osobistą odpowiedzialność za zniszczoną kulturę pracy w Activision”.

Pozew został złożony przez New York City Employees' Retirement System oraz fundusze emerytalne reprezentujące policjantów, nauczycieli i strażaków. Powodowie, którzy mają akcje Activision Blizzard, twierdzą, że umowa z Microsoftem pozwala „Kotickowi i jego kolegom dyrektorom uniknąć odpowiedzialności za rażące naruszenie obowiązków powierniczych”.

Od lipca ubiegłego roku firma Activision Blizzard jest obiektem wielu pozwów. Zarzuca się jej promowanie kultury „bractwa studenckiego”, a niektóre z nich podnoszą zarzuty molestowania i dyskryminacji w miejscu pracy. W marcu 2022 przeciwko firmie złożono pozew o nieumyślne spowodowanie śmierci. Activision Blizzard poinformował również we wczorajszym oświadczeniu, że współpracuje z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w związku z dochodzeniem dotyczącym „ujawniania informacji o sprawach pracowniczych i powiązanych kwestiach”.

W listopadzie 2021 The Wall Street Journal doniósł, że Bobby Kotick był świadomy wielu domniemanych przypadków molestowania, i że mógł chronić pracowników, którzy zostali oskarżeni o niewłaściwe zachowanie. Raport ten, a także rzekome problemy w miejscu pracy, miały być powodem wykupu firmy przez Microsoft. Firmy w styczniu tego roku ogłosiły chęć zawarcia transakcji.

fot. materiały prasowe

Nowy Jork twierdzi, że transakcja Microsoftu o wartości 68,7 miliardów dolarów, w której akcje Activision Blizzard zostały wycenione na 95 dolarów za sztukę, zaniża wartość firmy, która była notowana po cenie zbliżonej zanim Kalifornijski Departament Sprawiedliwego Zatrudnienia i Mieszkalnictwa pozwał ją zeszłego lata i rozpoczął falę procesów sądowych oraz spadek notowań firmy. Obecnie akcje Activision Blizzard wyceniane są na ok. 76$ za sztukę. Powodowie z Nowego Jorku domagają się dostępu do różnych dokumentów firmy, w tym dokumentów dotyczących planowanego przejęcia oraz szczegółów na temat pięciu innych potencjalnych nabywców, o których Activision wspominało w dokumentach dotyczących negocjacji sprzedaży firmy.

Niedawno akcjonariusze Activision Blizzard przytłaczającą większością głosów zatwierdzili transakcję z Microsoftem. Firmy mają nadzieję zamknąć fuzję do końca czerwca 2023 roku, choć to wymaga zgody organów regulacyjnych w USA, Wielkiej Brytanii, Chinach, Unii Europejskiej i na niektórych innych rynkach. Jeśli sprzedaż dojdzie do skutku, Kotick może stać się bogatszy nawet o 520 milionów dolarów.