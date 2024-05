Gwiazda Obi-Wan Kenobi w nowym Jurassic World. Obsada się powiększa!

Źródło: Disney+

Deadline potwierdziło, że do obsady nowego Jurassic World dołączył Rupert Friend, który grał między innymi w takich produkcjach jak Homeland (Peter Quinn), Obi-Wan Kenobi (Wielki Inkwizytor) czy Hitman: Agent 47 (tytułowy bohater). Tym samym aktor wystąpi u boku takich gwiazd jak Scarlett Johansson, Manuel Garcia-Rulfo i Jonathan Bailey. Na tym etapie nie wiadomo jeszcze, kogo zagra. Nieznane są także szczegóły fabuły filmu.

Co ciekawe, niedawno informowaliśmy, że rolę w nowym Jurassic World odrzucił Glen Powell. Aktor, który jest także wielkim fanem serii, w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter ujawnił, że zrezygnował z tej propozycji po przeczytaniu scenariusza. Tłumaczył to tak, że choć zapowiada się na świetny film, to czuł, że jego obecność w nim jest niepotrzebna.

Reżyserem jest Gareth Edwards, który w ubiegłym roku wypuścił film Twórca. Za scenariusz odpowiada David Koep. Premiera nowego Jurassic World jest zaplanowana na 2 lipca 2025 roku. Dajcie znać, czy zamierzacie wybrać się do kina. Czekamy na wasze komentarze!