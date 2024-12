Nowy Jurassic World ma być jak Park Jurajski. Scenarzysta zapowiada

fot. materiały prasowe

Scenarzystą filmu Jurassic World: Odrodzenie jest David Koepp, autor scenariuszy do dwóch pierwszych części Parku Jurajskiego dla Stevena Spielberga. W rozmowie na podcaście The Discourse zapowiedział, czego widzowie mogą oczekiwać po nadchodzącym widowisku.

Jurassic World: Odrodzenie w duchu Parku Jurajskiego

David Koepp potwierdził, że nowy Jurassic World przejdzie dużą zmianę w porównaniu do ostatnich trzech filmów. W wywiadzie wyjawił, że zanim Gareth Edwards został zatrudniony jako reżyser, Koepp wraz z producentem Stevenem Spielbergiem ustalił ton i klimat filmu.

- Mam nadzieję, że ludziom spodoba się film, ponieważ seria zmieniła się po pierwszych trzech częściach. Pomyślałem: "Dobra, zmieńmy ton tej historii”. Razem ze Stevenem byliśmy zainteresowani odtworzeniem atmosfery i klimatu znanego z pierwszego filmu. Podczas pracy była to moja misja.

Scenarzysta zdradził również, że podczas pracy nad filmem miał zasadniczo wolną rękę. Jedynym wymogiem było to, by w historii pojawiły się dinozaury. Koepp przyznał, że powrót do tego świata i wymyślenie przygód dla nowych bohaterów było ekscytujące. Nikt z obsady poprzednich filmów nie pojawi się w Jurassic World: Odrodzenie, a szczegóły dotyczące powiązań fabularnych z wcześniejszymi odsłonami serii nie zostały ujawnione.

Jurassic World: Odrodzenie – opis fabuły

Historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Jurassic World: Dominion. Środowisko na Ziemi okazało się zbyt surowe dla dinozaurów. Te, które przetrwały, żyją w kontrolowanych biosferach, odtwarzających klimat ich naturalnego środowiska sprzed milionów lat. Trzy największe stworzenia zamieszkujące te obszary są kluczem do stworzenia leku, który może zrewolucjonizować medycynę i uratować ludzkość.

Główną bohaterką filmu jest Zora Bennett (Scarlett Johansson), doświadczona ekspertka od tajnych operacji. Zostaje wyznaczona do dowodzenia ekspedycją mającą na celu zebranie materiału genetycznego trzech gigantycznych dinozaurów. Kiedy jej misja przypadkowo krzyżuje się z wycieczką rodziny cywilów, bohaterowie zostają zaatakowani przez wodne dinozaury. Uwięzieni na wyspie, muszą stawić czoła szokującemu odkryciu, które było skrywane przed światem przez dziesięciolecia.

Premiera filmu odbędzie się 2 lipca 2025 roku w kinach na całym świecie.