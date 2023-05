Nowy Karate Kid to sequel? Jackie Chan negocjuje powrót do swojej roli

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi Discussing Film, nowy Karate Kid w jakimś stopniu będzie kontynuacją filmu 2010 roku. Według nich Jackie Chan negocjuje rolę. Ma powrócić jako pan Han. Na ten moment nie ma jednak żadnej informacji, czy są jakiekolwiek plany na to, by powrócił Jaden Smith, który grał jego ucznia.

Nowy Karate Kid - co wiemy?

Jonathan Entwistle ma wyreżyserować film. Znamy go z pracy przy serialach To nie jest OK oraz The End of the F***ing World. Karate Kid z 2010 roku był sukcesem kasowym i artystycznym. Zebrał 359 mln dolarów przy budżecie 40 mln dolarów. Nic więc dziwnego, że producenci jakoś chcą do tego nawiązać. Potwierdzono jednak wielokrotnie, że nie będzie związku z Cobra Kai, czyli serialową kontynuacją oryginalnej kinowej serii.

Jednak w ogłoszeniu projektu mówiono, że nowy film ma mieć związek z oryginałami, tak jak Cobra Kai, więc powrót Jackiego Chana jest zastanawiający. Być może kierunek projektu się wciąż zmienia.

Przypomnijmy, że według plotek, więc niepotwierdzonych informacji fabuła kształtuje się tak:

Bohaterem jest 17-latek Li, który jest twardy, bystry i ma duże umiejętności w sztukach walki. Razem z matką przeprowadza się z Pekinu do Brooklynu w Nowym Jorku. Li zmaga się ze skutkami tragedii z przeszłości, co nadal ma negatywny wpływ na jego relację z matką. Gdy Li poznaje Mię, koleżankę z nowego liceum i jej ojca Victora, właściciela lokalnej pizzeri, jego życie znów się zmienia. Li podejmuje decyzję, że nauczy Victora kung fu wbrew matce, która jest przeciwko przemocy i walce, a ostatecznie sam też wróci na ring.

Nowy Karate Kid - premiera 7 czerwca 2024 roku.