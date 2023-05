MIt 2 - Jackie Chan szykuje kontynuację swojego hitu. Pierwsze szczegóły

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że powstanie kontynuacja filmu z 2005 roku pod tytułem Mit. Ma on nosić tytuł A legend, a za kamerą stanie Stanley Tong, który wyreżyserował wiele najlepszych filmów Jackiego Chana. Budżet filmu akcji to 50 mln dolarów i jest to produkcja chińska. Obok Jackiego Chana na ekranie zobaczymy takich aktorów jak Yixing Zhang i Coilee Nazha. Projekt będzie sprzedawany dystrybutorom podczas targów w Cannes.

Mit 2 - opis fabuły

Historia skupia się na archeologu profesorze Chenie (Jackie Chan). Kiedy odkrywa on, że tekstura artefaktów, które odkryli jego studenci jest podobna do jadeitowego wisiorka, który widzi w snach, zaczyna podejrzewać nadnaturalne moce. Wisiorek stanowi pomost pomiędzy światem rzeczywistym, a snami. Profesor Chen prowadzi swoją ekipę na wyprawę do starożytnej świątyni, by odkryć prawdę.

Przypomnijmy, że Mit powstał w 2005 roku i był trzecim najbardziej dochodowym filmem roku w Hongkongu. Łącznie zebrał na całym świecie 120 mln dolarów.