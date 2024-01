Nowy Kick-Ass to część niecodziennej trylogii. Reżyser ujawnia

fot. Marv Films // Plan B Entertainment

Matthew Vaughn w rozmowie z Colliderem ujawnił, że prace nad nowym Kick-Ass wciąż trwają. Do tego dodał, że będzie on częścią trylogii filmów, które tworzy. W niej znajduje się nowy Kick-Ass, film akcji School Fight w reżyserii kaskadera-protegowanego Vaughna (sam jest tu producentem) oraz Vram, do którego trwają zdjęcia. Wszystkie trzy filmy są ze sobą powiązane, ale reżyser nie ujawnił szczegółów.

Kick-Ass - część trylogii

Czy oznacza, że jego planem jako producenta i reżysera jest skończenie trzech filmów przed premierą choćby pierwszego z nich?

- Nie, gdy Vram zostanie skończony, to premierę będzie mieć Kick-Ass. Będę dość powściągliwy, - jeśli będziemy mieć szczęście, pojedziemy z tym filmem do Toronto, jeśli nie, to Sundance.

Padło też pytanie, jak Kick-Ass wykorzysta wysoką kategorię wiekową i podniesie poprzeczkę dla filmów superbohaterskich dla dorosłych. Odpowiedź padła taka, że film będzie komentarzem do gatunku w stanie przed Kick-Ass, ale również po Kick-Ass. Vaughn do tej pory zrealizował dwie kinowe produkcje oparte na tych komiksach. Powstały one w latach 2010 i 2013.

Na razie większe szczegóły nie są znane. Najnowszy film reżysera Argylle. Tajny szpieg trafi do kin 2 lutego 2024 roku.