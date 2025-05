Lex Luthor to przy nim nic. Arcywróg Supermana mógł się pojawić w serialu - jest kolejne potwierdzenie

fot. CW

Reklama

Fani DC i Człowieka ze stali czekają na to, co zaprezentuje w lipcu nowy Superman w reżyserii Jamesa Gunna i z Davidem Corenswetem w roli głównej. Warto jednak pamiętać o niedawno zakończonym serialu, który święcił sukcesy w CW, czyli Superman i Lois. Produkcja po czterech sezonach dobiegła końca, ale było to spowodowane głównie chęcią skupienia się DC na nowej, kinowej wersji. Tymczasem dowiedzieliśmy się, co jeszcze było w planach dla serialowego Człowieka ze stali.

Tak wygląda Galactus w filmie Fantastyczna 4. Fani Marvela pieją z zachwytu

W 4. sezonie pojawiła się postać niejakiego Miltona, w którego wcielał się Nikolai Witschl. Z kolei w komiksach Milton Fine był ludzką wersją Brainiaca, czyli jednego z najpotężniejszych przeciwników Supermana. Wielu fanów podejrzewało, że było to ziarno zasiane na przyszłość. Teraz aktor grający Lexa Luthora, czyli Michael Cudlitz potwierdził w rozmowie ze Screen Rant, że takie właśnie były plany:

Z tego, co pamiętam, to [kolejne sezony] uwzględniały Brainiaca. [Twórcy] chcieli na pewno odwiedzić jego świat.

Ten temat poruszali już w przeszłości showrunnerzy, którzy mieli nawet plany na wprowadzenie wielkiego przeciwnika Ligi Sprawiedliwości:

Mieliśmy też sposób na wprowadzenie Darkseida. Nie mam pojęcia, czy DC pozwoliłoby nam na skorzystanie z praw do niego, ale na pewno zrobilibyśmy wszystko, żeby dostać szansę. To byłoby naprawdę fajne.

Najlepsze crossovery Arrowverse wg IMDb