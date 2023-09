Nowy Kruk ma dystrybutora. Adaptacja komiksu trafi do kin

fot. IMDb.com/© 1994 - Miramax Films

Jak donosi Deadline, studio Lionsgate zakupiła prawa do dystrybucji filmu Kruk na terenie Ameryki Północnej. Nowa adaptacja komiksu ma trafić do kin w 2024 roku, ale dokładna data nie została ogłoszona. Film był finansowany niezależnie, więc do tej pory dystrybutora nie było. Budżet wynosi 50 mln dolarów. FilmNation podczas festiwalu w Toronto będzie sprzedawać prawa do dystrybucji na świecie i podobno już mają trochę umów podpisanych. Nie wiadomo, czy ktoś z Polski wyraził zainteresowanie.

Nowy Kruk - co wiemy?

Za kamerą filmu stoi Rupert Sanders znany z filmu snow white and the hutsman. Tytułową rolę gra Bill Skarsgård, a towarzyszy mu piosenkarka znana jako FKA Twigs. W obsadzie są także Laura Birn, Jordan Bolger oraz Sami Bouajila.

Podobnie jak kultowy tytuł z 1994 roku, na planie którego zginął Brandon Lee, projekt oparty jest na komiksie Jamesa O'Barra. Za scenariusz odpowiadają nominowany do Oscara Zach Baylin (King Richard: Zwycięska rodzina) oraz Will Schneider.

Producenci opublikowali oświadczenie w temacie:

- Oryginalny film pozostawił niezwykły ślad na naszej kulturze i ten wpływ nadal żyje. Jesteśmy podekscytowani pokazaniem nowej adaptacji współczesnej widowni, która jednocześnie szanuje to dziedzictwo. Rupert w mistrzowski sposób wprowadził do tego nowe warstwy i stworzył współczesne uniwersum dla ponadczasowej sagi o nieskończonej miłości. Nie możemy się doczekać, by pokazać tę wizje widzom.